ఎస్‌బిఐ నివేదిక వెల్లడి

ముంబయి: ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికపు ఐటి విక్రయాల్లో 5.2 శాతం వృద్ధి నమోదైనట్లు ఆర్‌బిఐ నివేదిక వెల్లడించింది. కరోనా సంక్షోభ కాలంలోను ఐటి రంగం సానుకూల ఫలితాన్ని నమోదు చేసినట్లు తెలిపింది. 165 ఐటి కంపెనీల విక్రయాలు డిసెంబర్‌తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో రూ.1,05,724 కోట్లుగా ఉంది. క్రితం ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో ఐటి ఉత్పత్తుల విలువ 1,01,001కోట్లుగా ఉంది. ప్రైవేటు రంగంలోని 2,692 ఆర్థికేతర సంస్థల త్రైమాసిక ఫలితాలను పరిశీలించి ఐస్‌బిఐ ఈ నివేదికను రూపొందించింది. ఇక కొవిడ్ కట్టడి సంబంధిత ఆంక్షలను ఎత్తివేయడంతో తయారీ రంగ కార్యకలాపాలు మూడో త్రైమాసికంలో భారీగా పుంజుకొన్నట్లు ఈ నివేదిక పేర్కొంది.

1685 తయారీ కంపెనీల అమ్మకాలు మూడో త్రైమాసికంలో 7.4శాతం వృద్ధి చెందినట్లు తెలిపింది. అంతకు ముందు వరసగా ఆరు త్రైమాసికాల్లో ఈ రంగం అమ్మకాల్లో క్షీణత నమోదైన విషయం తెలిసిందే. ఉక్కు, వాహన, సిమెంటు, రసాయన, ఔషధ రంగాలనుంచి మద్దతు లభించడం తయారీ రంగానికి ఊతమిచ్చింది. మరోవైపు విక్రయాలు పుంజుకోవడంతో కంపెనీలు ముడి సరకుల కొనుగోలుకు భారీగా నిధులు వెచ్చిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఐటియేతర సేవా రంగం విక్రయాల్లో క్షీణత తగ్గుముఖం పడుతోంది. రెండో త్రైమాసికంలో మైనస్ 14.5 శాతంగా ఉన్న వృద్ధి రేటు మూడో త్రైమాసికానికి మైనస్ 5.7 శాతానికి తగ్గింది. టెలీ కమ్యూనికేషన్స్. స్థిరాస్తి రంగాల్లో నమోదైన వృద్ధే దీనికి కారణమని నివేదిక పేర్కొంది.

IT sector sales up 5.2 per cent in Q3