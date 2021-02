రూ.14.08 లక్షల కోట్ల ఆదాయంతో 2% వృద్ధి

2020-21లో 1,38,000 కొత్త నియామకాలు: నాస్కామ్

ముంబై : గతేడాది (2020)లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉత్పత్తి 3.2 శాతం క్షీణించగా, భారతదేశంలో మాత్రం టెక్నాలజీ రంగం 2.3 శాతం వృద్ధితో దూసుకెళ్లింది. డిజిటల్ మార్పు, టెక్నాలజీ వైపు ఆసక్తి చూపడంతో వార్షికంగా దేశీయ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగం మెరుగుదల దిశలో ఉందని ఇండస్ట్రీ బాడీ నాస్కామ్ (జాతీయ సాఫ్ట్‌వేర్, సేవల కంపెనీల సంస్థ) నివేదిక తెలిపింది. ‘న్యూ వరల్డ్: ది ఫ్యూచర్ ఈజ్ వర్చువల్’ పేరిట వ్యూహాత్మక సమీక్ష 2021ను నాస్కామ్ నిర్వహించింది. భారతదేశం ఐటి పరిశ్రమ సంస్థ నాస్కామ్ ప్రకారం, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2020-21)లో ఐటి రంగం 194 బిలియన్ డాలర్ల (రూ.14,08,886 కోట్లు) ఆదాయం ఆర్జించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. అంతకుముందు 2019-20లో రూ.190 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయంతో పోలిస్తే ఈసారి 2 శాతం వృద్ధిని చూడనుంది. 2020-21లో ఎగుమతులు 150 బిలియన్ డాలర్లను దాటనున్నాయి. గతేడాదిలో ధరలు, ఒప్పందాల విషయంలో అనేక సంస్థలు ఒత్తిడిని చూడగా, భారతీయ ఐటీ సేవల రంగం మాత్రం 99 బిలియన్ డాలర్లతో 2.7 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. 2020-21 రెండో భాగంలో బలమైన రికవరీ ఉందని నాస్కామ్ తెలిపింది.

వేగంగా కోలుకున్నాం..

నాస్కామ్ ప్రెసిడెంట్ దేబ్‌జని ఘోష్ మాట్లాడుతూ.. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా 2020లో విషమ పరీక్ష ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. ఈ పరిస్థితి నుంచి బయటపడడం భారతీయ ఐటి పరిశ్రమకు కష్టమేనని అనేకమంది విశ్లేషకులు భావించారు. కానీ వేగవంతంగా కోలుకోవడమే కాదు, క్లయింట్లతో సజావుగా కొనసాగుతూ మెరుగైన పనితీరును చూపామని, కోవిడ్19లో దెబ్బతిన్న ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలకపాత్ర పోషించగలిగామని ఆయన అన్నారు.

భారీగా నియామకాలు

ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ భారతీయ ఐటి పరిశ్రమ నైపుణ్యాలను పెంచుకోవడంపై దృష్టి పెట్టడంతో పాటు పెద్ద మొత్తం ఉద్యోగుల నియామకాలు చేపట్టింది. 2020-21లో ఐటి రంగం నికరంగా 1,38,000 కొత్త నియామకాలు చేపట్టింది. దీంతో మొత్తం ఉద్యోగుల సంఖ్య 40.47 లక్షలకు చేరింది. డిజిటల్ ప్రతిభ 10.17 లక్షలు దాటనుందని, గతేడాదితో పోలిస్తే 32 శాతం వృద్ధి రావొచ్చని నాస్కామ్ తెలిపింది. ఐటి పరిశ్రమలో పెట్టుబడులు కూడా క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. దీనికి తగ్గట్టుగా కంపెనీలు తమ సామర్థాలను మెరుగుపరచుకుంటున్నాయని నాస్కామ్ వివరించింది.

