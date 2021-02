నేను పార్టీ పెట్టడం జగనన్నకు ఇష్టం లేదు

పదవి ఎందుకివ్వలేదో ఆయననే అడగండి

అమ్మ ఆశీర్వాదం, భర్త సహకారం ఉంది: షర్మిల

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: రాజకీయ పార్టీపై అమ్మ విజయమ్మ మద్దతు, భర్త అనిల్ సహకారం ఉందని షర్మిల పేర్కొన్నారు. నగరంలోని లోటస్‌పాండ్‌లోని షర్మిల తన నివాసంలో బుధవారం నాడు కాలేజీ విద్యార్థులతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా షర్మిల మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో మెరుగైన సమాజాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు కృషి చేద్దామన్నారు. తనను పొలిటికల్ లీడర్‌గా చూడొద్ద న్న షర్మిల ఓ అక్కగా, సామాన్యురాలిగా మాత్రమే చూడాలన్నారు. దివంగత నేత వైఎస్‌ఆర్‌ను గుర్తుచేసిన షర్మిల ఆయన ప్రజలకు అందించిన పథకాలను ప్రస్తావించారు. అలాగే ఎపి సిఎం వైఎస్ జగ న్‌పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నాకు పదవి ఎందుకు ఇవ్వలేదో నేరు గా వైఎస్ జగన్‌నే అడగండి అని వ్యాఖ్యానించారు.

నేను పార్టీ పెట్టడం జగన్‌కు ఎంతమాత్రం ఇష్టంలేదని, వైఎస్ జగన్‌కు నాకు మధ్య విబేధాలో, భిన్నాభిప్రాయాలో తెలియదన్నారు. ఇక్కడే పుట్టాను.. ఇక్కడే పెరిగాను, ఇక్కడే పిల్లలను కన్నానని, తాను ఎవరూ వదిలిన బాణం కాదని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టడం జగన్‌కు ఇష్టం లేదని వెల్లడించారు. జగన్‌తో తనకు పార్టీ పరమైన విభేదాలు మాత్రమేనని చెప్పారు. తనకు ఎందుకు వైసీపీలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వలే దో జగన్‌ను అడగాలని, తాను ముమ్మాటికీ తెలంగాణ బిడ్డనేనని మ రోసారి షర్మిల స్పష్టం చేశారు. ఉద్యమం అంటూ ఒకరు.. మతం అంటూ మరొకరు మాట్లాడుతున్నారని తప్పుబట్టారు. అతిత్వరలోనే పార్టీ ప్రకటన ఉంటుందని వెల్లడించారు.

రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం జగన్ ను ఎదురించడానికైనా సిద్ధమని స్పష్టత ఇచ్చారు. పోలవరం నుంచి పోతిరెడ్డిపాడు దాకా తెలంగాణ ప్రయోజనాలే తనకు ముఖ్యమన్నారు. అయితే, త్వరలోనే తెలంగాణలో పార్టీ ప్రకటన ఉంటుందని, మే 14 లేదా జులై 9 అన్నది మీరు చెప్పాలని విద్యార్థులను కోరారు. నా స్థానికతను ప్రశ్నించే హక్కు ఎవరికీ లేదని స్పష్టం చేశారు. బిజెపి నాయకురాలు విజయశాంతి స్థానికులేనా అని ప్రశ్నించారు. జయ లలిత కూడా తమిళనాడు వాసి కాదని గుర్తుచేసింది. అనతికాలంలో అమరవీరుల త్యాగాలు స్మరిస్తూ వాళ్ల గడపకు వెళ్లి వస్తానని ప్రకటిం చారు.కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ విద్యార్థి విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు విశ్వనాథ్ చారి, ఓయూ విద్యార్థులు నవీన్ యాదవ్, గడ్డం అశోక్, చక్రవర్తి, క్రాంతి, అశోక్ యాదవ్‌లతో పాటు ఇతర కాలేజీల నుంచి రాజేశ్, రవీందర్ రెడ్డి, హరిలాల్ నాయక్, మహేష్, అర్జున్ బాబు, తేజ, నాని బత్తుల, చంద్ర ప్రకాష్ రెడ్డి, మనీషా, సునా థ్, నోయల్, రిషిత, తదితరులు ఉన్నారు.

Jaganna does not like on YS Sharmila party