మనతెలంగాణ/ హైదరాబాద్ : ఎల్‌ఐసి (లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేష న్ ఆఫ్ ఇండియా) సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ జోనల్ మేనేజర్‌గా ఎం.జగన్నాథ్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. తెలంగాణ, కర్నాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లు సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ హైదరాబాద్‌లో పరిధిలోకి వస్తాయి. ఈ బాధ్యత లు చేపట్టడానికి ముందు ఆయన కర్నాటక యూనిట్ సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ బెంగళూరు రీజినల్ మేనేజర్ (మార్కెటింగ్)గా పనిచేశారు. ఆయ న 1988లో డైరెక్ట్ రిక్రూట్ ఆఫీసర్‌గా కార్పొరేషన్‌లో చేరిన జగన్నాథ్ కర్నాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కేరళలో వివిధ హోదాల్లో సేవలందించారు. జగన్నాథ్ వివిధ విద్యార్హతలను కల్గివున్నారు. సిఎ (ఇంట ర్), పిజి డిప్లమా ఇన్ మార్కెటింగ్, ఇంటర్నేషనల్ పిజి డిప్లమా ఇన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వంటి అనేక విద్యార్హతలను ఆయన కల్గివున్నారు.

Jagannath has taken charge as the Zonal Manager of LIC