బతుకమ్మ స్ఫూర్తితో కరోనాపై కదనం

జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ పండుగ జరుపుకుందాం

కొవిడ్ కారణంగా ఈసారి జాగృతి ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ ఉత్సవాలు నిర్వహించడం లేదు : ఎంఎల్‌సి కవిత

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : తెలంగాణ మహిళలు ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకునే బతుకమ్మ వేడుకలు ఈ సారి నిరాడంబరంగా ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కోవిడ్..19 నిబంధనలు అమలులో ఉండడం వల్ల ఈ వేడుకలపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. దీంతో రాష్ట్ర రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంగిలిపువ్వు బతుకమ్మను శుక్రవారం మహిళలు చాలా సాదాసీదాగా జరుపుకున్నారు. ఈ పండుగ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రతీక కావడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా బతుకమ్మ వేడుకలకు ప్రతి సంవత్సరం ప్రత్యేకంగా నిధులు మంజూరు చేయ డం పరిపాటిగా మారింది. అలాగే బతుకమ్మ వేడుకల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తుండేది. అయితే కరోనా మహమ్మారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం కూడా నిబంధనల మేరకు వేడుకలను నిర్వహించుకోవాలని సూచించించింది.

దీంతో మ హిళలు కూడా గతంలో మాదిరిగా గుంపులు, గుం పులుగా చేరి బతుకమ్మ ఆడకుండా ఎవరి ఇంటి ముందు వారు ఆడుకోవడమే ఎక్కువగా కనిపించింది. దీంతో రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ వేడకులు పూర్తిగా బోసిపోయినట్లుగా కనిపించింది. వాస్తవానికి బతుకమ్మ పండుగ వచ్చిదంటే చాలు రాష్ట్రం లో ఒక రకమైన ఉత్సాహమైన వాతావరణం కనిపించేది. తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకలు అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లోనూ ఎంతో ఘనంగా జరిగేయి. ఇందుకోసం బతుకమ్మ ఆడే స్థలాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దేవారు. అందమైన మొక్కలు, రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాల అలంకరణతో కళ్లకు కనువిందు చేసే విధంగా తీర్చిదిద్దేవారు.

ఇక బతుకమ్మ పండుగ వేడకుల్లో ప్రధానంగా వినిపించే మైక్‌సెట్లు, డిజెల సందడి కూడా ఈ సారి ఎక్కడా కనిపించ లేదు. ముఖ్యంగా ప్రధానంగా హైదరాబాద్, ఉమ్మడి వరంగల్, కరీంనగర్, మహబూబ్‌నగర్, నల్గొండ తదితర జిల్లాల్లో బతుకమ్మ వేడుకలు అందరి దృష్టిని ఆకర్శిస్తుండేవి. దీనికి తోడు రాష్ట్రంలో కురిసిన అకాల వర్షాలు కూడా పలు ప్రాంతాల ప్రజలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుంది. దీని కారణంగా ఎంగిలిపువ్వు బతుకమ్మను మహిళలు చాలా నిరాడంబరంగా జరుపుకున్నారు. కాగా పలు జిలాల్లో మహిళలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసిన చీరలను మహిళలు ధరించి, కొవిడ్19నిబంధనలు పాటిస్తూ బతుకమ్మను జరుపుకున్నారు.

బతుకమ్మ స్ఫూర్తితో కరోనాను ఎదుర్కోవాలి

జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఈ సారి ఉత్సవాలు నిర్వహించడంలేదు : ఎంఎల్‌సి కవిత

తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకైన బతుకమ్మపండుగ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎంఎల్‌సి కవిత శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. బతుకమ్మ స్ఫూర్తితో కరోనాను తరిమివేయాలని ఆమె పిలుపు నిచ్చారు. కరోనా కమ్ముకుని ఉన్న నేపథ్యంలో జాగృతి ఆధ్వర్యంలో భారీ ఎత్తున బతుకమ్మ పండుగ నిర్వహించడం లేదని కల్వకుంట్ల కవిత శుక్రవారం ట్విట్టర్ వేదికగా తెలిపారు. తీరొక్కపూలతో బతుకమ్మను తీర్చి దిద్ది, ఇంటిల్లిపాదీ సంబరంగా జ రుపుకునే ప్రకృతి పండుగ బతుకమ్మని కవిత గుర్తు చేశారు. రకరకాల పూవ్వులతో ఈ తొ మ్మిది రోజుల పాటు ముస్తాబయ్యే బతుకమ్మ సాక్ష్యాత్తు అమ్మవారి స్వరూపమని చెప్పారు. వందల సంవత్సరాల నుంచి ఆడబిడ్డలు ఘనంగా జరుపుకుంటున్న బతుకమ్మ పండుగను తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన అనంతరం ఓ వేడుకగా టిఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోందని తెలిపారు. ఒక అన్నగా, ఒక కొడుకుగా రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఆడపడుచుకు ఈ పండుగ వేళ, చీర రూపంలో చిరుకానుకను సిఎం కెసిఆర్ అందిస్తున్నారని చెప్పారు.

ప్రతి ఏడాది ఆడబిడ్డలంతా ఒక్కదగ్గర చేరి ఉత్సాహంగా జరుపుకునే బతుకమ్మ పండుగను ఈ సంవత్సరం కరోనా జాగ్రతలతో జరపుకోవల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు. ప్రపంచాన్ని నాలుగు గోడల మధ్యకు నెట్టిన కరోనానే ఇందుకు కారణమన్నారు. తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ప్రతిసంవత్సరం వైభవంగా నిర్వహించే బతుకమ్మ వేడుకలను ఇదే కారణంతో నిర్వహించలేకపోతున్నామని వివరించారు. కరోనా నేపథ్యంలో ఆడపడుచులందరూ జాగ్రతలు తీసుకుంటూ బతుకమ్మ పండుగను జరుపుకోవాలని చెప్పారు. సామాజిక దూరం పాటిస్తూ, ఎక్కువ మంది ఒకేచోట గుమికూడరాదని ఎంఎల్‌సి కవిత విజ్ఞప్తి చేశారు. బతుకమ్మ స్ఫూర్తిగా మనమందరం ఉమ్మడిగా కరోనాను ఎదుర్కొని పండుగ జరుపుకోవాలని చెప్పారు.

