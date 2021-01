తమిళనాడులో జల్లికట్లు

చెన్నై: దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. తమిళనాడులో ప్రతి ఏటా నిర్వహించే జల్లికట్లు ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. సంక్రాంతి సంధర్భాంగా.. మధురై జిల్లా అవనీయపురంలో జల్లికట్లు ప్రారంభమైంది. అవనీయపురం జల్లికట్లు పోటీల్లో 200 ఎద్దులు, 150 మంది ఆటగాళ్లకు మించి పాల్గొనకూడదని స్పష్టం చేసింది. కరోనా దృష్ట్యా 150 మంది కంటే ఎక్కువ పాల్గొనవద్దని జల్లికట్లు వీక్షకుల సంఖ్య కూడా 50 శాతానికి మించరాదని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. కరోనా నెగిటివ్ రిపోర్టు తప్పనిసరిగా తీసుకురావాలని తెలిపింది. మరోవైపు సంక్రాంతి పండగ తమిళనాడులో ఎన్నికల ప్రచారానికి వేధికగా మారింది. బిజెపి జాతీయ అధ్యక్షుడు నడ్డా, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఈ రోజు తమిళనాడులో పర్యటించనున్నారు.

#WATCH Tamil Nadu: #Jallikattu begins in Avaniyapuram of Madurai.

Over 200 bulls are participating in the competition. In the wake of #COVID19, State govt directed that number of players shouldn't be over 150 at an event. Number of spectators not more than 50% of the gathering. pic.twitter.com/VdVCLgPIon

