సిఎంపై సోషల్ మీడియాలో పోస్టు….. గుండు కొట్టించిన కార్యకర్తలు

ముంబయి: మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్దవ్ థాకరేకు వ్యతిరేకంగా పోస్టులు పెట్టిన వ్యక్తికి శివసేన కార్యకర్తలు గుండు కొట్టించిన సంఘటన వడాలా ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. సిఎం ఫొటో పెట్టి జమాయి మిలియ్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులపై పోలీసులు దాడితో పోలిస్తే జలియన్ వాలా బాగ్ తప్పుగా కనిపిస్తుందని పోస్టు పెట్టాడు. దీంతో 20 మంది శివ సేన కార్యకర్తలు సదరు వ్యక్తిపై దాడి చేసి అనంతరం గుండు కొట్టించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. జలియన్ వాలాలో స్వాతంత్ర్య సమరయోధులపై ఆంగ్లేయుల దాడి… జమాయి మిలియ్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులపై పోలీసుల దాడి ఒకటేనని సిఎం ఉద్దవ్ థాకరే ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. యువత శక్తి బాంబు లాంటిదని ఎప్పుడో పేలుతుందో తెలియదని సిఎం తెలిపారు.

A resident of Wadala allegedly thrashed by Shiv Sena workers for ‘objectionable’ social media post against CM. He says, “I posted that CM’s comparison of Jamia Millia incident with Jallianwala Bagh was wrong. After that 25-30 people thrashed me & tonsured my head