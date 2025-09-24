Wednesday, September 24, 2025
Homeక్రీడలు
క్రీడలుతాజా వార్తలుస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

బుమ్రాకు విశ్రాంతి.. అతని స్థానం జట్టులో ఎవరొస్తారో?

3
- Advertisement -
Jasprit Bumrah
- Advertisement -

దుబాయ్: ఆసియాకప్-2025లో భారత్ ఫైనల్‌కి చేరువలో ఉంది. బుధవారం సూపర్-4లో భాగంగా బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగే మ్యాచ్‌ కోసం భారత జట్టు సిద్ధమవుతోంది. ఇంకా సూపర్-4‌లో భారత్ రెండు మ్యాచ్‌లు ఆడాలి. ఇందులో ఒక మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించినా.. భారత్ ఫైనల్‌కు చేరుతుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా (Jasprit Bumrah) ఆడుతాడా..? లేదా..? అనే విషయంలో ఇప్పటికైతే క్లారిటీ లేదు. పని ఒత్తిడి వల్ల బుమ్రా అన్ని మ్యాచ్‌లు ఆడేందుకు సెలెక్టర్లు స్సష్టం చేశారు.

దీంతో ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన టెస్ట్‌ సిరిస్‌లో కూడా కేవలం మూడు మ్యాచుల్లో మాత్రమే బుమ్రా ఆడాడు. మిగితా రెండు మ్యాచులు విశ్రాంతి తీసుకుననాడు. ఇప్పుడు ఆసియాకప్‌లో గ్రూప్ దశలో అద్భుతమైన బౌలింగ్ చేసిన బుమ్రా (Jasprit Bumrah).. సూపర్-4లో పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో తేలిపోయాడు. 4 ఓవర్లు వేసి 45 పరుగులు ఇచ్చాడు. దీంతో ఈ రోజు బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగే మ్యాచ్‌లో బుమ్రాకి విశ్రాంతి కల్పిస్తారని టాక్ వినిస్తోంది. మరి బుమ్రా స్థానంలో జట్టులోకి ఎవరు వస్తారె తెలియాలి..

Also Read : ఇండియాఎతో రెండో టెస్టు.. ఆస్ట్రేలియాఎ 350/9

- Advertisement -
Previous article
నీట్ లో 99.9 శాతం మార్కులు… మెడిసిన్ చదవడం ఇష్టంలేక విద్యార్థి ఆత్మహత్య

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

నీట్ లో 99.9 శాతం మార్కులు… మెడిసిన్ చదవడం ఇష్టంలేక విద్యార్థి ఆత్మహత్య

ఆ విధంగా తలస్నానం చేస్తే పక్షవాతం వస్తుందా?

రేవంత్, ఉత్తమ్ అజ్ఞానంతో నల్లగొండ, రంగారెడ్డి, పాలమూరు ఏడారే: హరీష్ రావు

టిజిపిఎస్‌సికి ఊరట.. నియామకాలకు తొలగిన అడ్డంకి

మాస్కులు ధరించి ప్రియురాలి భర్తపై హత్యాయత్నం

రాజేంద్రనగర్ లో నడిరోడ్డుపై గొంతుకోసి హత్య?

చంద్రబాబుకు సిఐ శంకరయ్య లీగల్ నోటీసులు

షేక్ పేట్ లో పర్యటించిన మంత్రులు పొన్నం, వివేక్

కొత్త జిఎస్ టి… పాల ధరల్లో మార్పులేదు… మండిపడుతున్న ప్రజలు

శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం

డోలీ మోత…. ప్రభుత్వాలు మారిన గిరిజనుల రాత మారడం లేదు

పీక కోయడంతో… వీధుల్లో పరుగులు తీసిన యువతి

సమరోత్సాహంతో భారత్.. నేడు బంగ్లాదేశ్‌తో పోరు

ఐరాస ఏం చేస్తోంది?

దసరాకు సర్‌ప్రైజ్

గిరిజన కుంభమేళపై కేంద్రం వివక్ష

కృష్ణా జలాల్లో వాటాపై రాజీలేని పోరాటం

స్థానిక సమరం… రిజర్వేషన్లు ఖరారు?

అంగరంగ వైభవంగా జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

ఆసియాకప్ సూపర్ 4.. లంకపై పాకిస్తాన్ విజయం

బంగారం ఆల్ టైమ్ రికార్డు.. తులం రూ.1,18,900

డాలర్‌తో పోలిస్తే 88.75కి పతనం

రెండు అమెరికా కంపెనీలకు భారత సంతతి సిఇఒల నియామకం

హాంకాంగ్ సిక్సెస్ టోర్నీలో భారత కెప్టెన్‌గా దినేశ్ కార్తీక్

జాతీయ స్థాయి జిమ్నాస్టిక్స్.. డయానాకు 3 పతకాలు

ఇండియాఎతో రెండో టెస్టు.. ఆస్ట్రేలియాఎ 350/9

బుధవారం రాశి ఫలాలు (24-09-2025)

చైనాలో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ‘కృత్రిమ మేధ’ ఆస్పత్రి

దాశరధి రంగాచార్య సతీమణి కమల కన్నుమూత

అంగరంగ వైభవంగా జాతీయ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

23 గ్రామాల్లో ఎన్నికల నిర్వహణపై ‘సుప్రీం’ స్టే

‘తెలుసు కదా’ నుంచి సొగసు చూడతరమా…

‘Yeh Bhi Duhai Hai, Bro!’ను ఆవిష్కరించిన విజిట్ దుబాయ్

జూరాల 45 గేట్లు ఎత్తివేత

స్థానిక ఎన్నికల ముందే కులగణన వివరాలు ప్రకటించాలి: కల్వకుంట్ల కవిత

బీహార్‌కు వెళ్లిన సిఎం రేవంత్‌రెడ్డి

విద్యార్థినులకు ఏటా రూ.30 వేల స్కాలర్‌షిప్

చైనా వ్యూహాలపై భారత్‌కు టిబెట్ నేత హెచ్చరిక

రిఫైండ్ చక్కెర లేని మిల్క్ షేక్స్ ను విడుదల చేసిన ZUMI

కెసిఆర్ పోరాటం వల్లనే సమ్మక్క సారలమ్మ బ్యారేజీ సాధ్యమైంది

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.