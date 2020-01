కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం హౌరా జిల్లా శ్యామ్‌పూర్‌లో ఓ విద్యార్థి తలలోకి జావెలిన్ త్రో (కర్ర) దిగింది. వైద్యులు రెండు గంటల పాటు ఆపరేషన్ చేసి జావెలిన్ త్రో ను తీయడంతో ప్రాణాలతో బాలుడు బయటపడ్డాడు. సౌరజిత్ బేరా అనే విద్యార్థి నయన్ చంద్ర విద్యాపిఠ్ స్కూల్‌లో ఆరో తరగతి చదువుతున్నాడు. వార్షిక క్రీడల దినోత్సవం సందర్భంగా ఆటలాడుతుండగా జావెలిన్ త్రో సౌరజిత్ తలలోకి గుచ్చుకుంది. వెంటనే విద్యార్థిని ఎస్‌ఎస్‌కెఎం ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్యులు రెండు గంటల పాటు శస్త్ర చికిత్స చేసి జావెలిన్ త్రో కర్రను బయటకు తీశారు. విద్యార్థి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని ఆస్పత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి.

Javelin Pierce Stuck in Student Head in West bengal,Sourajit bera participating annual sports day, sharp object hit him on the head in Shyampur in Howrah