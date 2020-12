జెడిఎస్ బలోపేతానికి కృషి : మాజీ సిఎం కుమారస్వామి

బెంగ‌ళూరు : వచ్చే ఎన్నికల్లో అధికారంలోకి వచ్చేందుకు జెడిఎస్ ను బలోపేతం చేస్తామని ఆ పార్టీ అగ్రనాయకుడు, కర్నాటక మాజీ సిఎం కుమారస్వామి స్పష్టం చేశారు. బిజెపిలో జెడిఎస్ ను విలీనం చేస్తున్నట్టు వస్తున్న వార్తలు ఒట్టి పుకార్లు మాత్రమేనని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. జెడిఎస్ ను ఏ పార్టీలో విలీనం చేయమని ఆయన పేర్కొన్నారు. బిజెపి రాజకీయ నిర్ణయాల్లో తాము జోక్యం చేసుకోమని ఆయన పేర్కొన్నారు. విలీనం, సంకీర్ణం గురించి తాము ఆలోచించడం లేదని ఆయన వెల్లడించారు. బిజెపిలో జెడిఎస్ ను విలీనం చేస్తే తనకు సిఎం పదవి ఇస్తారన్న ప్రచారం కూడా ఒట్టి పుకారు మాత్రమేనని ఆయన చెప్పారు. వచ్చే రెండేళ్లలో పార్టీని బలోపేతం చేసి అధికారంలోకి రావడానికి కృషి చేస్తామని ఆయన తెలిపారు. బిజెపిలో జెడిఎస్ విలీనమవుతుందన్న పుకార్లను కార్యకర్తలు నమ్మొద్దని, పార్టీ విధానాలను, ఆశయాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి జెడిఎస్ బలోపేతానికి కృషి చేయాలని ఆయన కార్యకర్తలను కోరారు.

Our party is not going to merge with any other national or regional party: JDS leader HD Kumaraswamy on rumours of the party's merger with BJP pic.twitter.com/upbmIxqIxu

