బిజెపి కన్నా ఎక్కువ స్థానాల్లో పోటీచేస్తాం

2020 బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై జెడి (యు)

సీట్లపై నిర్ణయం అగ్రనాయకత్వానిదే : బిజెపి

ఈసారి ఎన్నికల్ని 2015తో పోల్చలేం : ప్రశాంత్ కిశోర్

పాట్నా: బిజెపితో అభిప్రాయభేదాలు వచ్చిన తర్వాత జనతాదళ్ (యు) జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ పౌరసత్వ సవరణ చట్టం (సిఎఎ), జాతీయ పౌర పట్టిక (ఎన్‌ఆర్‌సి)లపై అదేపనిగా విరుచుకుపడుతున్నారు. జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి (ఎన్‌డిఎ)లో సీనియర్‌గా పార్టీగా ఉన్నా, వచ్చే సంవత్సరం జరగబోయే బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిజెపి కన్నా ఎక్కువ స్థానాల్లో పోటీ చేయాలని నొక్కిచెప్పారు. ఈ ఏడాది లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఈ రెండు పార్టీలూ బీహార్‌లో సమాన సంఖ్యలో పోటీ చేశారు. ‘అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో లోక్‌సభ ఫార్ములా పునరావృతం కాకపోవచ్చని నా అభిప్రాయం’ అని కిశోర్ సోమవారం విలేకరులతో అన్నారు. ఇలా ఉండగా బీహార్‌లో తనదే పై చేయిగా ఉండాలని, నితీష్‌కుమార్‌ను కట్టడి చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్న బిజెపి ఈ ప్రకటనపై ఆగ్రహించింది. ‘మర్యాద, క్రమశిక్షణలను బిజెపి విశ్వసిస్తోంది.

కేవలం సమాచార విలువకోసమే బహిరంగ ప్రకటన చేయదు. 2020 ఎన్నికలకు సంబంధించి తీసుకునే అన్ని నిర్ణయాలూ అగ్రనాయకత్వం చర్చించాల్సిన అంశాలు’ అని బిజెపి బీహార్ రాష్ట్ర ప్రతినిధి నిఖిల్ ఆనంద్ చెప్పారు. రాష్ట్రంలో 70 మంది ఎంఎల్‌ఎలతో జెడి (యు) అతిపెద్ద పార్టీగా ఉంది. బిజెపికి కేవలం 50 మంది మాత్రమే ఉన్నారు అని జెడి (యు) నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అన్నారు. ‘2010 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్ని చూసినట్టయితే జెడియు, బిజెపి కలిసి పోటీ చేసినా 1:1.4 నిష్పత్తిలో అభ్యర్థుల్ని నిలబెట్టాయి. ఈసారి కొద్దిగా మారినా, రెండు పార్టీలూ సమాన సంఖ్యలో పోటీచేయలేవు’ అన్నారాయన. 2015 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో లాలూప్రసాద్ యాదవ్ పార్టీ రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (ఆర్‌జెడి)పట్ల నితీష్‌కుమార్ అనుకూల వైఖరి అవలంబించారు.

ఈసారి బిజెపి విషయంలో ఆయన అలా చేయవచ్చని అనుకుంటున్నారు… అని చెప్పినప్పుడు కిశోర్ ఆ వాదనను తోసిపుచ్చారు. ‘రెండు సందర్భాలనూ పోల్చలేము. 2015లో అప్పుడు రద్దు కాబోయే అసెంబ్లీలో జెడి (యు)కు 120 సీట్లుండగా ఆర్‌జెడికి కేవలం 20 స్థానాలే ఉన్నాయి. అంతేకాక, కూటమి కట్టడం పూర్తిగా కొత్త కనుక, అందుకు చాలా కారణాలున్నాయి. పైగా, 2015 అసెంబ్లీ ఎన్నికలను ఈసారి ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటే బిజెపి కన్నా జెడి యు కు కచ్చితంగా ఎక్కువ స్థానాలే వస్తాయనేది కాదనలేం. ఏ పార్టీ ఎన్ని స్థానాలకు పోటీ చేస్తుందని నేను చెప్పడం లేదు. నిష్పత్తి ఏ విధంగా ఉంటుందన్నదే చెబుతున్నాను. కాబట్టి,1:1.4 కు విలువ ఉంటుంది’ అని ప్రశాంత్ కిశోర్ స్పష్టం చేశారు.

JD(U) bigger party in Bihar, must fight more seats than BJP