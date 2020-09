21 నుంచి హాల్‌టికెట్ల డౌన్‌లోడ్

హైదరాబాద్ : ప్రతిష్టాత్మక ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీ)ల కోసం ఈ నెల 27వ తేదీన జరుగనున్న జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ గురువారంతో ముగిసింది. ఫీజు చెల్లింపుకు శుక్రవారం వరకు గడువు ఉంది. ఈ నెల 21 నుంచి వెబ్‌సైట్‌లో హాల్‌టికెట్లు అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. ఈ నెల 11న జెఇఇ మెయిన్ ఫలితాలు వెలువగా, ఈ నెల 12 నుంచి జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్ రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభమయ్యాయి. జెఇఇ మెయిన్‌లో అర్హత సాధించిన విద్యార్థులు ఐఐటీల్లో చేరాలనుకుంటే అడ్వాన్స్‌డ్ పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది. 2

020- 21 విద్యా సంవత్సరంలో ఐఐటిల్లో కనీసంగా 20 శాతం (2,676) సూపర్ న్యూమరీ సీట్లను మహిళలకు కేటాయించేలా ఐఐటిల కౌన్సిల్ నిర్ణయం తీసుకుంది. గత ఏడాది అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం సీట్లకు అదనంగా ఈ సీట్లను కేటాయించనున్నారు. అలాగే ఐఐటీల్లో ఆర్కిటెక్చర్ కోర్సుల్లో చేరాలనుకునే విద్యార్థులు అక్టోబరు 5 నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్ అర్హత సాధించిన విద్యార్థులు దీనికి అర్హులు. వారికి అదే అక్టోబర్ 8న ఆర్కిటెక్చర్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్టు (ఎఎటి) పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. దేశంలోని 23 ఐఐటీల్లో ఈ పరీక్ష జరుగుతుంది.

అక్టోబర్ 6 నుంచి కౌన్సెలింగ్

దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఐఐటి, ఎన్‌ఐటి, ట్రిపుల్‌ఐటి, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక సహకారంతో కొనసాగే ఇతర విద్యా సంస్థల్లో (జిఎఫ్‌టిఐ) ప్రవేశాల కోసం ఉమ్మడి కౌన్సెలింగ్ అక్టోబర్ 6 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ మేరకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని జాయింట్ సీట్ అలకేషన్ అథారిటీ (జోసా) షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. మే 27న జరిగే జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్ పరీక్ష ఫలితాలను అక్టోబర్ 5వ తేదీన ఫలితాలను ఐఐటీ ఢిల్లీ ప్రకటించనుంది. దీంతో అక్టోబర్ 6 నుంచి ఉమ్మడి ప్రవేశాలను చేపట్టేందుకు జోసా చర్యలు చేపట్టింది. ప్రవేశాల ప్రక్రియ ఈ సారి ఆలస్యమైనందున ఈ సారి ఒక విడతను తగ్గించారు. ఈ సారి ఆరు విడతల్లో కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించనున్నారు

జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్ ముఖ్య తేదీలు

సెప్టెంబరు 21 నుంచి హాల్‌టికెట్లు డౌన్‌లోడ్

సెప్టెంబరు 27వ తేదీన పరీక్ష

సెప్టెంబరు 29 నుంచి 30 వరకు తాత్కాలిక కీ విడుదల చేసి, అభ్యంతరాల స్వీకరణ

అక్టోబరు 5వ తేదీన ఉదయం 10 గంటలకు ర్యాంకుల వెల్లడి

