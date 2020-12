నాలుగవ జెఇఇ మెయిన్ ఫలితాలు వెలువడిన

వెంటనే దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం

హైదరాబాద్ : దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటిల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్ 2021 మే నెలలో నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఇప్పటికే మొదటి జెఇఇ మెయిన్ షెడ్యూల్ ప్రకటించగా, జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్‌పై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ఫిబ్రవరి 23 నుంచి 26 వరకు జెఇఇ మెయిన్ నిర్వహించనుండగా, మార్చి, ఏప్రిల్, మే నెలల్లో మరో మూడు సార్లు పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు ఎన్‌టిఎ వెల్లడించింది. గత ఏడాది వరకు ఏడాదికి రెండు నిర్వహిస్తున్న జెఇఇ మెయిన్‌ను ఈ ఏడాది నాలుగు సార్లు నిర్వహించాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది.

మే నెలలో నాలుగవ జెఇఇ మెయిన్ నిర్వహించనున్నారు. మే మొదటి వారం లేదా రెండవ వారంలో నాలుగవ జెఇఇ మెయిన్ నిర్వహించి ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్ నిర్వహించాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిసింది. 2021 మే చివరి వారం లేదా జూన్ మొదటి వారంలో జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్ నిర్వహించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. నాలుగవ జెఇఇ ఫలితాలు వెలువడిన వెంటనే జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్‌కు దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

2020 అభ్యర్థులకు మరో అవకాశం

జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్- 2020లో అవకాశం దక్కని అభ్యర్థులకు మరో అవకాశం ఇవ్వాలని కేంద్ర మానవ వనరుల శాఖ పరిధిలోని సంబంధిత జాయింట్ అడ్మిషన్ల బోర్డు(జెఎబి) నిర్ణయించింది. కోవిడ్-19 కారణంగా పరీక్షలకు హాజరుకాలేకపోయిన, అడ్వాన్స్‌డ్‌కు సరైన సన్నద్ధత లేక సఫలం కాలేకపోయిన వారికి 2021లో జరిగే జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్-2021 పరీక్ష రాసేందుకు అవకాశం కల్పించారరు. జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్-2021కు ఈ అభ్యర్థులు 2020 మెయిన్స్ అర్హతతోనే హాజరుకావచ్చు. వీరు 2021 జెఇఇ మెయిన్స్‌ను రాయాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం 2020 జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్ అభ్యర్థులకు మాత్రమే ఇది పరిమితం. కేవలం ఒక్క అవకాశం మాత్రమే ఇస్తూ బోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంది.

కోవిడ్-19ను దృష్టిలో ఉంచుకుని జాయింట్ అడ్మిషన్ల బోర్డు అర్హత నిబంధనల నుంచి వీరికి సడలింపు ఇచ్చింది. కోవిడ్-19 పాజిటివ్ వచ్చి అడ్వాన్స్‌డ్ పరీక్షకు హాజరుకాలేకపోయిన అభ్యర్థులకు, సఫలం కాలేకపోయిన వారికి సమానావకాశాలిచ్చే దిశగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వాస్తవానికి ఏటా నమోదిత విద్యార్థులలో నాలుగింట ఒక వంతు మంది ఆ పరీక్షకు హాజరు కావడం లేదు. 2021 అడ్వాన్స్‌డ్‌కు అవకాశం పొందిన అభ్యర్థులను అదనపు అభ్యర్థులుగా పరిగణిస్తారు. 2021 జెఇఇ మెయిన్స్‌లో అర్హత సాధించిన వారి సంఖ్యకు వీరు అదనం. అర్హతలు, వయసు, ఇతర అంశాల్లో కూడా వీరికి సడలింపు ఉంటుంది. జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్-2020కు 2.5 లక్షల మంది అర్హత సాధించగా, వారిలో 1.50 లక్షల మంది మాత్రమే పరీక్షకు హాజరయ్యారు.

