ఫిబ్రవరి, మే నెలలో జెఇఇ మెయిన్స్?

జనవరి, ఏప్రిల్‌లో జరగాల్సిన పరీక్షలు

ఒకటి లేదా రెండు నెలలు ఆలస్యంగా నిర్వహణ

అడ్వాన్స్‌డ్ నిర్వహణ బాధ్యత ఖరగ్‌పూర్ ఐఐటికి

డిసెంబర్‌లో షెడ్యూల్ ప్రకటించే అవకాశం

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటి, ఎన్‌ఐటిల్లో బి.టెక్, ఇంటిగ్రేటెడ్ బి.టెక్ తదితర కోర్సులో ప్రవేశాలకు జనవరిలో నిర్వహించే జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్(జెఇఇ) మెయిన్ 2021 పరీక్షలు ఫిబ్రవరి, మే నెలలో జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఏటా జనవరిలో నిర్వహించే జెఇఇ మెయిన్ మొదటి విడత పరీక్షలు ఈ సారి 2021 ఫిబ్రవ రి లేదా మార్చిలో నిర్వహించనున్నట్లు తెలిసింది. అలాగే ఏటా ఏప్రిల్‌లో నిర్వహించే రెండవ విడత జెఇఇ మెయిన్ పరీక్షలు మేలేదాజూన్ నెలలో నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం. కోవిడ్ 19 నేపథ్యంలో దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాలలో ఇంటర్ విద్యార్థులకు ఇంకా ఆన్‌లైన్ తరగతులే కొనసాగుతుండటం, వార్షిక పరీక్షలు ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారన్న అంశంపై స్పష్టత లేకపోవడం తదితర కారణాల వల్ల ఇప్పటివరకు జెఇఇ మెయిన్, జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్ షెడ్యూల్‌ను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ(ఎన్‌టిఎ) అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.

ప్రస్తుతం ఆన్‌లైన్ తరగతులు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ముందుగా సిలబస్‌పై నిర్ణయం తీసుకుని మొదటి విడత జెఇఇ మెయిన్ ఫిబ్రవరిలో, రెండవ విడత మే నెలలో నిర్వహించేందుకు ఎన్‌టిఎ ప్రాథమికంగా షెడ్యూల్ సిద్ధం చేసినట్లు తెలిసింది. అలా గే జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్ 2021పరీక్షల నిర్వహణ బాధ్యతలను ఖరగపూర్ ఐఐటికి అప్పగించనున్నట్లు సమాచారం. జెఇఇ మెయిన్ పరీక్షల తేదీలు ఖరారైన తర్వాత జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్ పరీక్ష తేదీని ఖరారు చేయనున్నారు.

ఆలస్యమైన దరఖాస్తుల ప్రక్రియ

జెఇఇ మెయిన్‌ను ఏటా రెండుసార్లు (జనవరి, ఏప్రిల్ నెలల్లో), జెఇఇ అడ్వాన్స్‌ను ఒకసారి నిర్వహిస్తున్నారు. జనవరిలో నిర్వహించే జెఇఇ మెయిన్ ప్రక్రియను ఎన్‌టిఎ ఏటా సెప్టెంబర్ నుంచే ప్రారంభిస్తుంటుంది. కానీ కోవిడ్ కారణంగా 2020 ఏప్రిల్‌లో నిర్వహించాల్సిన పరీక్షలు అయిదు నెలలు ఆలస్యమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటివరకు జెఇఇ మెయిన్ పరీక్షలపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. దేశంలోని రాష్ట్రాలలో పరిస్థితులను పరిశీలించి డిసెంబర్‌లో జెఇఇ పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. షెడ్యూల్ ప్రకారం 2019 జనవరి, ఏప్రిల్ జెఇఇ మెయిన్ పరీక్షలు నిర్వహించగా, కోవిడ్ కారణంగా 2020 ఏప్రిల్ పరీక్షలు షెడ్యూల్ మేరకు నిర్వహించలేకపోయారు. జనవరి పరీక్షలను జనవరి 6 నుంచి 9 వరకు నిర్వహించారు. ఏప్రిల్‌లో నిర్వహించాల్సిన పరీక్షలను ఆరు నెలల తరువాత సెప్టెంబర్ 1 నుంచి 6 తేదీల మధ్య నిర్వహించారు.

ఇంటర్ తరగతుల ప్రభావం

ఇంటర్మీడియట్ తరగతులు ఈ సారి ఆలస్యం కావడంతో వాటి ప్రభావం కూడా 2021 జనవరి జెఇఇ మెయిన్‌పై పడుతోంది. ఇంటర్మీడియట్ తరగతులు దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో జూన్ లేదా జూలై మొదటి వారం నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఈసారి కోవిడ్ కారణంగా ఇంటర్మీడియట్ తరగతులు సకాలంలో ప్రారంభం కాలేదు. మన రాష్ట్రంలో జూన్‌లో తెరుచుకోవలసిన ఇంటర్ కాలేజీలు ఇప్పటి వరకు తెరుచుకోలేదు. సాధారణంగా ఏటా జూన్‌లో ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు జూన్‌లో ప్రారంభమై డిసెంబర్ నాటికి సిలబస్ పూర్తవుతుంది. ఈ సారి తరగతులు ఆలస్యంగా ప్రారంభం కావడంతోపాటు ఆన్‌లైన్‌లోనే తరగతులు కొనసాగుతున్నాయి.

JEE Main 2021 likely to be held in February and May