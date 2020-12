ఫిబ్రవరిలో మొదటి జెఇఇ మెయిన్…?

హైదరాబాద్ : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటి, ఎన్‌ఐటిల్లో బి.టెక్, ఇంటిగ్రేటెడ్ బి.టెక్ తదితర కోర్సులో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే జెఇఇ మెయిన్ మొదటి పరీక్షను ఫిబ్రవరిలో నిర్వహించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 2021లో మూడు లేదా నాలుగు సార్లు జెఇఇ నిర్వహించే అవకాశాలు ఉన్న నేపథ్యంలో మొదటి జెఇఇ మెయిన్‌ను ఫిబ్రవరిలో నిర్వహించి ఆ తర్వాత మార్చి, ఏప్రిల్, మే నెలలో వరుసగా మరో సార్లు నిర్వహించాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిసింది. జెఇఇ మెయిన్ ప్రిపేరవుతున్న విద్యార్థులు ఒక నెలలో పరీక్ష సరిగ్గా రాయలేకపోయినా ఆ తర్వాత నెలలో పరీక్ష ఉంటుంది కాబట్టి మరింత పకడ్బంధీగా పరీక్షలకు సంసిద్దమవుతారని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ షెడ్యూల్‌ను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలిసింది.

సాధారణంగా మార్చి నెలలో ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. సిబిఎస్‌ఇ సహా వివిధ రాష్ట్రాల బోర్డులకు సంబంధించిన ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షలు కూడా వారం పది రోజులు అటు ఇటుగా మార్చిలోనే నిర్వహిస్తుంటారు. ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు హాజరయ్యే వార్షిక పరీక్షలకు ఇబ్బంది కలుగకుండా వివిధ బోర్డులను సంప్రదించి జెఇఇ మెయిన్ షెడ్యూల్ ఖరారు చేయనున్నారు. గత రెండేళ్ల నుంచి జెఇఇ మెయిన్ పరీక్షను ఏడాదిలో రెండు సార్లు నిర్వహిస్తుండగా, ఈసారి నాలుగు సార్లు నిర్వహించనున్నారు. ఒక అభ్యర్థి ఈ నాలుగు పరీక్షలకూ హాజరు కావచ్చు. ఏ పరీక్షలో మార్కులు ఎక్కువగా వస్తే ఆ మార్కులనే అడ్మిషన్ సమయంలో పరిగణలోకి తీసుకుంటారు.

సిలబస్ తగ్గింపుపై త్వరలో స్పష్టత

జెఇఇ మెయిన్ 2021 సిలబస్ తగ్గింపుపై ఎన్‌టిఐ త్వరలో స్పష్టత ఇవ్వనుంది. కరోనా నేపథ్యంలో సిబిఎస్‌ఇ 30 శాతం వరకు సిలబస్ తగ్గించించగా, చాలా రాష్ట్రాల్లోని బోర్డులు కూడా సిలబస్‌ను తగ్గించాయి. మరికొన్ని బోర్డులు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది. కరోనాతో ప్రస్తుత విద్యాసంవత్సరంలో విద్యార్థులు ఆన్‌లైన్ తరగతులపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఇటీవల కళాశాలలకు వెళ్లేందుకు ప్రభుత్వాలు అనుమతి ఇచ్చినా పూర్తి స్థాయిలో భౌతిక తరగతులు నిర్వహించడం లేదు. విద్యార్థులను కళాశాలలకు పంపించేందుకు తల్లిదండ్రులు అంతగా ఆసక్తి చూపించడం లేదు.

దాంతో విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఆన్‌లైన్ తరగతులు కొనసాగిస్తూనే అప్పడప్పుడు సందేహాల నివృత్తికి కళాశాలలకు వెళ్తున్నారు. సాధారణంగా ఏటా జూన్‌లో ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు ప్రారంభమై డిసెంబర్ నాటికి సిలబస్ పూర్తవుతుంది. ఈ సారి సిలబస్ తరగతులు ఆలస్యంగా ప్రారంభం కావడంతోపాటు ఆన్‌లైన్‌లోనే తరగతులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జెఇఇ మెయిన్ సిలబస్ తగ్గింపుపై కేంద్రం నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. నిపుణులతో చర్చించిన తర్వాత సిలబస్ తగ్గింపు, పరీక్షా విధానంలో మార్పులు తదితర అంశాలపై స్పష్టత ఇవ్వనున్నారు. ఆ తర్వాత జెఇఇ మెయిన్ షెడ్యూల్ ప్రకటించనున్నారు.

ఆన్‌లైన్‌లోనే ప్రిపరేషన్

కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని కళాశాలలు, శిక్షణ సంస్థలు మూతపడ్డాయి. కొన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రమే పరిమితంగా కళాశాలలు నడుస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతూ జెఇఇ మెయిన్ ప్రిపరయ్యే విద్యార్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారానే శిక్షణ పొందుతున్నారు. కరోనా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పలు విద్యాసంస్థలు, కోచింగ్ సెంటర్లు ఆన్‌లైన్‌లోనే శిక్షణ అందిస్తున్నాయి. విద్యార్థులు ఆన్‌లైన్‌లోనే శిక్షణ తీసుకుంటూ షెడ్యూల్ ఎప్పుడు విడుదలైనా పరీక్షలకు హాజరయ్యేందుకు సమాయత్తమవుతున్నారు. కరోనా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో జెఇఇ మెయిన్, అడ్వాన్స్‌డ్ పరీక్షల కోసం ఖరగ్‌పూర్ ఐఐటి పలు మాడ్యూల్స్, నోట్స్‌ను సిద్దం చేసింది. విద్యార్థులు ఇళ్లలోనే ఉండి వాటిని చదువుకునేలా వివిధ విద్యాసంస్థలు కోచింగ్ అందిస్తున్నాయి.

JEE Main first attempt likely to be conducted by Feb