మే చివరి వారంలో జెఇఇ మెయిన్

హైదరాబాద్ : కరోనా ప్రభావంతో వాయిదా పడిన జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్(జెఇఇ) మెయిన్ పరీక్షను మే చివరి వారంలో నిర్వహించనున్నట్లు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ(ఎన్‌టిఎ) ప్రకటించింది. పరీక్ష నిర్వహణ తేదీలను త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని పేర్కొంది. విద్యార్థుల్లో నెనలకొన్న గందరగోళాన్ని తొలగించేందుకు పరీక్షను ఎప్పుడు నిర్వహిస్తామనే విషయాన్ని వెల్లడించినట్లు తెలిపింది. జెఇఇ మెయిన్ హాల్ టికెట్లను ఏప్రిల్ 15 నుంచి వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచుతామని పేర్కొంది. జెఇఇ మెయిన్ పరీక్షలకు సంబంధించిన సమాచారం కోసం విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు క్రమంగా జెఇఇ మెయిన్, ఎన్‌టిఎ వెబ్‌సైట్లను చూడాలని సూచించింది. విద్యార్థులకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే 8287471852, 8178359845, 9640173668, 9599676953, 8882356803 ఫోన్ నెంబర్లలో సంప్రదించాలని ఎన్‌టిఎ తెలిపింది.

ఆన్‌లైన్‌లో జెఇఇ ప్రిపరేషన్ పాఠాలు

కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని కళాశాలలు, శిక్షణ సంస్థలు మూతపడ్డ నేపథ్యంలో జెఇఇ మెయిన్, జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్‌కు ప్రిపరయ్యే విద్యార్థుల కోసం ఖరగ్‌పూర్ ఐఐటి పలు మాడ్యూల్స్, నోట్స్‌ను సిద్దం చేసింది. విద్యార్థులు ఇళ్లలోనే ఉండి వాటిని చదువుకునేలా నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీలో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీలో అనేక కోర్సులకు సంబంధించిన పాఠ్యాంశాలు, వీడియో పాఠాలు, నోట్స్ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ ఐఐటి ఖరగ్‌పూర్ ప్రత్యేకంగా జెఇఇ మెయిన్, జెఇఇ అడ్వాన్స్‌డ్ పాఠ్యాంశాలను రూపొందించి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇందుకోసం విద్యార్థులు నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ, ఐఐటి ఖరగ్‌పూర్ వెబ్‌సైట్‌లలో www.nd.gov.in, www.iitkfp.ac.inలలో సంప్రదించాలి.

JEE Main for the last week of May