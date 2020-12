తెలుగు, ఉర్దూల్లో జెఇఇ మెయిన్

ఇంగ్లీష్, హిందీ సహా మరో 9 భాషల్లో పరీక్ష

తెలంగాణ, ఎపిల నుంచి పెరగనున్న జెఇఇ విద్యార్థులు

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటి, ఎన్‌ఐటిల్లో బి.టెక్, ఇంటిగ్రేటెడ్ బి.టెక్ తదితర కోర్సులో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే జెఇఇ మెయిన్ పరీక్షలు 2021 నుంచి ప్రాంతీయ భాషల్లో నిర్వహించనున్నారు. ఇప్పటివరకు కేవలం హిందీ, ఇంగ్లిష్ భాషల్లోనే జెఇఇ మెయిన్ నిర్వహిస్తుండగా, ఇక నుంచి ఈ భాషలతో సహా 9 ప్రాంతీయ భాషల్లో నిర్వహించనున్నారు. మొత్తం 11 భాషల్లో జెఇఇ మెయిన్ నిర్వహించాలని కేంద్రం ఇటీవల నిర్ణయించింది. ఇకపై ఏటా ఇంగ్లిష్, హిందీ, గుజరాతీతోపాటు అస్సామీ, బెంగాలీ, కన్నడ, మరాఠీ, ఒడియా, తమిళ్, తెలుగు, ఉర్దూ భాషల్లోనూ జెఇఇ మెయిన్ నిర్వహించనున్నారు. 2021లో మూడు లేదా నాలుగు సార్లు జెఇఇ నిర్వహించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రాంతీయ భాషల్లో చదువుకున్న వారు ఇంగ్లిష్ లేదా హిందీ భాషల్లోనే పరీక్షలు రాయాల్సి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో విద్యార్థులు భాషా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నట్లు కేంద్రం గుర్తించి ప్రాంతీయ భాషల్లో పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులు ఎక్కువ సార్లు పరీక్ష రాసే అవకాశం లభించడంతోపాటు ప్రాంతీ య భాషల్లో కూడా పరీక్ష రాసేందుకు అవకాశం లభించనుంది.

తెలుగు, ఉర్దూ మీడియం విద్యార్థులకు ప్రయోజనం

జెఇఇ మెయిన్‌ను ప్రాంతీయ భాషల్లో నిర్వహించాలనే నిర్ణయంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని తెలుగు, ఉర్దూ మీడియం విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.ఇప్పటివరకు తెలుగు, ఉర్దూ, ఇతర ప్రాంతీయ భాషల్లో చదివిన ఇంటర్మీ డియట్ విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించే జెఇఇ మెయిన్‌లో వెనుకబడిపోతున్నారు. సబ్జెక్టులలో నైపుణ్యం ఉన్నా భాషా సమస్య కారణంగా కొంతమంది విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయిలో పోటీపడలేకపోతున్నారు. మరికొందరు ఇంగ్లీష్, హిందీ భాషల్లో ప్రశ్నాపత్రం ఉంటుందని భావించిన అసలు పరీక్షలే రాయట్లేదు. దీంతో ఇంగ్లిష్ మీడియం విద్యార్థులతో పోటీపడలేక ప్రాంతీయ భాషల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయి విద్యాసంస్థల్లో సీట్లను పొందలేకపోతున్నారు. ఇప్పటివరకు ఉన్న ఈ పరిస్థితి ఇకపై మారనుంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 4,44,665 మంది విద్యార్థులు ఇంటర్మీడియట్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతుండగా, అందులో ఇంగ్లిష్ మీడియంలో 3,48,070 మంది, తెలుగులో 89,996 మంది, ఉర్దూలో 6,394 మంది, హిందీలో 111 మంది, మరాఠీలో 87 మంది, కన్నడలో ఏడుగురు విద్యార్థులు చదువుతున్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనూ ఇంటర్మీడియట్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదివే విద్యార్థులు 5 లక్షల మంది వరకు ఉన్నారు. వీరుకాక రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ మరో 50 వేలకుపైగా ప్రైవేటు విద్యార్థులున్నారు. ఇలా మొత్తంగా రెండు రాష్ట్రాల్లో ఇంటర్మీడియట్ ద్వితీయ సంవత్సరాన్ని ఏటా దాదాపు 10 లక్షల మంది పూర్తి చేస్తున్నారు. అందులో జెఇఇ మెయిన్‌కు దాదాపు 2 లక్షల మంది హాజరవుతుండగా, తెలుగు, ఉర్దూ మీడియం విద్యార్థులు 75 వేలకుపైగా ఉంటారని అంచనా. ఇప్పుడు పరీక్ష సులభతరం కానున్న నేపథ్యంలో మరో లక్ష మంది వరకు తెలుగు, ఉర్దూ మీడియం విద్యార్థులు జెఇఇ మెయిన్‌కు ఎలాంటి భయాందోళన లేకుండా హాజరయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో మొత్తంగా లక్షన్నర మందికిపైగా విద్యార్థులకు ప్రయోజనం కలగనుంది.

