సరస్సులో కూలిన జెట్ విమానం : ఏడుగురు మృతి

వాషింగ్ట‌న్‌: అమెరికాలోని వాషింగ్ట‌న్ కౌంటీలో జెట్ విమానం టెన్నెస్సీ స‌ర‌స్సులో కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో జెట్ విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న ఏడుగురు చనిపోయారు. రూథ‌ర్‌ఫ‌ర్డ్ కౌంటీలోని ఓ విమానాశ్ర‌యంలో టేకాఫ్ అయిన సెస్నా సీ501 అనే జెట్ విమానం స్మైర్నా సమీపంలోని పెర్సీ ప్రైస్ట్ స‌ర‌స్సులో కూలిపోయిందని రూథ‌ర్‌ఫ‌ర్డ్ కౌంటీ ఫైర్ రెస్య్యూ క్యాప్టెన్ జొషువా సాండ‌ర్స్ చెప్పారు. ఈ ప్రమాదంలో చనిపోయిన ఏడుగురి మృతదేహాలను వెలికితీశామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు.

Multiple agencies on scene of a small jet that crashed into Percy Priest Lake around 11:00 a.m. FAA & NTSB en route.

Dive Teams determining extent of crash site, examining the debris field, & conducting search & rescue.

Boaters and private aircraft urged to stay clear of area. pic.twitter.com/T5DjH3ozBr

— Rutherford County Fire Rescue (@RCFireRescue) May 29, 2021