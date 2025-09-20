Saturday, September 20, 2025
Homeవార్తలుజాతీయ వార్తలు
జాతీయ వార్తలుతాజా వార్తలు

జార్ఖండ్ బాటలో అన్ని ప్రభుత్వాలు నడవాలి: స్థితప్రజ్ఞ

6
- Advertisement -
- Advertisement -

పాత పెన్షన్ విధానంలో అన్ని ప్రభుత్వాలు జార్ఖండ్ బాటలో నడవాలని ఎన్‌ఎంఓపిఎస్ ప్రధాన కార్యదర్శి స్థితప్రజ్ఞ అన్నారు. శనివారం జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని నేషనల్ మూమెంట్ ఫర్ ఓల్డ్ పెన్షన్స్ ఆధ్వర్యంలోని జార్ఖండ్ ఆఫీసర్స్ టీచర్స్ ఎంప్లాయిస్ ఫెడరేషన్ (జార్ఖండ్ సిపీఎస్ యూనియన్) జార్ఖండ్ సిపీఎస్ యూనియన్ విక్రాంత్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయుల కర్మచారి సంపర్క్ మహా సమ్మేళన్ భారీ బహిరంగ సభకు ముఖ్య అతిధిగా స్థితప్రజ్ఞ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వచన్ దియాతో జాన్ బలే హీ చలిజాయే వచన్ న చోడే అన్న విధంగా ఒక్కసారి వాగ్దానం చేస్తే ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు కానీ మాట మాత్రం తప్పొద్దు అన్న విధంగా ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సొరేన్ పాత పెన్షన్ విధానం అమలు చేశారన్నారు.

జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఎన్‌ఎంఓపియెస్ ఆధ్యర్యంలో కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ విధానము ను 2022లో రద్దు చేసి, నేడు కూడా పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అవలంబిస్తున్న రాష్ట్రమన్నారు. ఎన్‌ఎంఓపిఎస్ సభలో పాత పెన్షన్ అమలు చేస్తామని మాట ఇచ్చి, అమలు చేసి, నేడు రిటైర్ అయిన సిపిఎస్ ఉద్యోగులకు పాత పెన్షన్ అమలు చేసి పెన్షన్ పేమెంట్ ఆర్డర్లు ఇవ్వడం చారిత్రాత్మకమని ఆయన అభివర్ణించారు. సిపిఎస్ అమలుతో ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు రుణపడి ఉంటారని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీంతో పాటు జార్ఖండ్ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ వయసు, మిగిలిన సమస్యలను సకాలంలో పరిష్కరిస్తున్నందుకు ప్రభుత్వానికి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జార్ఖండ్ రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి దీపక్ బీరువా, ఉన్నత టెక్నికల్ విద్యాశాఖ మంత్రి సుదివ్య కుమార్, జార్ఖండ్ రాజ్యసభ ఎంపీ మహోవా, జార్ఖండ్ సిపిఎస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ఉజ్వల్ తివారి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

- Advertisement -
Previous article
పటాన్‌చెరులో భారీగా గంజాయి పట్టివేత
Next article
మహిళలకు రూ.41.51 కోట్ల వడ్డీ లేని రుణాలు

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

కల్వకుర్తిలో కలకలం రేపుతున్న న్యూడ్ వీడియోల బాగోతం

అనుమానమే పెనుభూతమై భార్యను హతమార్చిన భర్త

రాజకీయాల్లో స్పేస్ ఇవ్వరు.. తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే: కల్వకుంట్ల కవిత

12 నెలల పసికందును నేలకేసి కొట్టిన తండ్రి

రాష్ట్రంలో 9 గుర్తింపులేని రాజకీయ పార్టీలు రద్దు

కడ్తాల్ చెంచు రైతులకు న్యాయం చేయండి: మంత్రి సీతక్క

ప్రజల ఐక్యతకు బతుకమ్మ పండుగ నిదర్శనం: సిఎం రేవంత్ రెడ్డి

వీసా ఛార్జీల పెంపుదల తెలంగాణకు తీవ్ర నష్టం: మంత్రి శ్రీధర్ బాబు

మహిళలకు రూ.41.51 కోట్ల వడ్డీ లేని రుణాలు

పటాన్‌చెరులో భారీగా గంజాయి పట్టివేత

ఆస్ట్రేలియాపై స్మృతి మంధాన విధ్వంసం.. తొలి భారత మహిళా క్రికెటర్ గా రికార్డు

రాష్ట్ర ప్రజలకు కెసిఆర్ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు

బొల్లారం రైల్వే స్టేషన్‌ వద్ద విషాదం.. రైలు ఢీకొని ఇద్దరు యువకులు మృతి

యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలి:కెటిఆర్

వాహన కొనుగోలుదారులపై భారం మోపడం సిఎం ప్రజావ్యతిరేక వైఖరికి నిదర్శనం

స్టార్ హీరోల రికార్డులు బద్దలు.. ఏకంగా ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టిన హీరోయిన్

జిఎస్టి తగ్గింపుతో ముందే దసరా, దీపావళి : చంద్రబాబు

అందంతో పిచ్చెక్కిస్తున్న హంసా నందిని

ప్రభుత్వం రాసిన లేఖ సిబిఐ ముందుంది: రామచందర్

మహిళలు వడ్డీ వ్యాపారుల వద్దకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు: భట్టి

బీబీ నగర్ లో భర్త ఆత్మహత్య… చెరువులో దూకి భార్య ఆత్మహత్యాయత్నం

భారతీయులకు షాక్ ఇచ్చిన ట్రంప్

రాజకీయాల్లో తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే: కవిత

సూర్యాపేటలో ఏడుస్తుందని 12 నెలల కూతురిని నేలకేసి కొట్టిన తండ్రి

‘ఓజీ’ సినిమా ఫస్ట్ టికెట్ రూ. లక్ష పెట్టికొన్న అభిమాని

కత్తితో భార్యను నరికి… పారిపోయిన భర్త

థ్రిల్లింగ్ సన్నివేశాలతో టీజర్

ఎపి విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్

కీలక రేసింగ్ సన్నివేశాల షూటింగ్‌లో..

మణిపూర్ లో ముష్కరుల దాడి… ఇద్దరు జవాన్లు మృతి

ట్రైలర్ వచ్చేస్తోంది

బంగ్లాదేశ్‌తో శ్రీలంక ఢీ

పెద్దారెడ్డి ఇంటి ముందు జెసి ప్రభాకర్ రెడ్డి హంగామా… తాడిపత్రిలో టెన్షన్ టెన్షన్

గుంటూరులో బోల్తాపడిన ట్రావెల్స్ బస్సు

ఓమన్‌పై టీమిండియా ఘన విజయం… మ్యాచ్ హైలెట్స్

వచ్చే నెలలో మోడీ, ట్రంప్ భేటీ

కండువా కప్పితే పార్టీ మారినట్లేనా

మావోయిస్టు పార్టీలో ముసలం!

తెలంగాణ నోట్లో ఆల్‌మట్టి

మైనారిటీల సంక్షేమానికి రెండు పథకాలు

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.