రాంచీ: ఓ మహిళను హత్య చేసి సగం శరీర భాగాలను తగలబెట్టిన సంఘటన ఝార్ఖండ్‌లోని ఖుంటి ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. ఓ మహిళను హత్య చేసిన అనంతరం ముఖంపై పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టారు. ముఖం ఒక్కటే కాలిపోవడంతో మృతదేహాన్ని గుర్తించడం కష్టంగా మారిందని డిఎస్‌పి అశిష్ మోహ్లీ తెలిపాడు. గురవారం ఈ ఘటన జరిగి ఉంటుందని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహిళపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసి ఉంటారని, మృతదేహం ఆనవాళ్లు లేకుండా ఉండేందుకు ముఖంపై పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేశామని, అదృశ్యమైన మహిళల వివరాలు సేకరించి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇస్తామని పోలీసులు వెల్లడించారు.

Jharkhand Women Half body Burnt in Kunti Area, attempt was made to burn here. Her face is burnt, Police case registered on Incident