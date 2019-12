రాంచీ: ఝార్ఖండ్‌లో ఐదో విడత ఎన్నికల పోలింగ్ శుక్రవారం ఉదయం ఏడు గంటలకు ప్రారంభమైంది. చివర ఎన్నికల పోలింగ్ 16 అసెంబ్లీ స్థానాలలో జరగనుంది. 16 అసెంబ్లీ స్థానాలలో 237 అభ్యర్థులు పోటీకి దిగారు. ఐదో విడతలో ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థులు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి తమ భవితవ్వం తేల్చుకోనున్నారు. మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాలలో ఏడు నియోజక వర్గాలలో మూడు గంటలకే ఎన్నికల పోలింగ్ ముగియనుంది. మిగిలిన ప్రాంతాలలో ఐదు గంటల వరకు పోలింగ్ జరుగుతుంది. మొత్తం 40 లక్షల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారని ఎన్నికల ప్రధానాధికారి వినయ్ కుమార్ చౌబే తెలిపాడు. 5389 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామని, మావోయిస్ట ప్రభావిత ప్రాంతాలలో 396 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. ఫలితాలు డిసెంబర్ 23న వెలువడనున్నాయి.

Jharkhand:isuals Assembly elections Polling started, Voting on 16 constituencies in the state for the fifth phase of elections will be held today