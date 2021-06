జితిన్‌ ప్రసాద స్పష్టీకరణ

న్యూఢిల్లీ: ఏ వ్యక్తి కారణంగా కానీ, ఏ పదవిని ఆశించి కానీ తాను కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడలేదని, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రజలకు పార్టీకి మధ్య దూరం పెరుగుతున్న కారణంగానే ఆ పార్టీని వీడానని జితిన్ ప్రసాద స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యుపిఎ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా కూడా పని చేసిన జితిన్ ప్రసాద బుధవారం కాంగ్రెస్‌ను వీడి బిజెపిలో చేరిన విషయం తెలిసిందే. జితిన్ ప్రసాద కుటుంబానికి మూడు తరాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుబంధం ఉంది. అలాంటి వ్యక్తి పార్టీని వీడడంపై పార్టీలో సర్వత్రా విమర్శలు వస్తున్నాయి. అయితే తాను పార్టీని వీడడానికి ఏ వ్యక్తి కూడా కారణం కాదని జితిన్‌ప్రసాద స్పష్టం చేశారు. ‘ ఏ వ్యక్తి కారణంగానో, లేదా పదవి కోసమో నేను కాంగ్రెస్‌ను వీడలేదు.

పార్టీకి, ప్రజలకు మధ్య దూరం పెరిగిపోతున్న కారణంగానే పార్టీని వీడాను. ఈ కారణంగానే యుపిలో ఆ పార్టీ ఓట్ల శాతం తగ్గిపోతోంది. పార్టీని బలోపేతం చేసే ఆలోచన కూడా కాంగ్రెస్‌కు లేదు’ అని ఆయన పిటిఐతో అన్నారు. ప్రజలకు, రాష్ట్రానికి, దేశానికి సేవ చేయాలని తాను కోరుకుంటున్నానని, అందుకే ఎన్నో చర్చలు, సంప్రదింపుల అనంతరం బిజెపిలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నానని కూడా ఆయన చెప్పారు. కాంగ్రెస్‌లో ఉంటే తాను తన ప్రజల ప్రయోజనాలను కాపాడలేనని ప్రసాద అన్నారు. అంతేకాదు, దేశంలో బిజెపి ఒక్కటే సంస్థాగతమైన జాతీయ పార్టీ అని కూడా ఆయప స్పష్టం చేశారు.

Jitin Prasada left the congress on wednesday and joined the BJP