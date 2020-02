లైంగిక వేధింపులు… జెఎన్ యు విద్యార్థి అరెస్టు

ఢిల్లీ: జెఎన్ యు విద్యార్థి మహిళను లైంగికంగా వేధించిన సంఘటన డిల్లీలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీలో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… రాఘవేంద్ర మిశ్రా గతంలో ఎబివిపిలో చురుకైన కార్యకర్తగా పని చేశాడు. విద్యార్థి సంఘాల ఎన్నికల సందర్భంగా స్వతంత్ర్య అభ్యర్థిగా పోటీ చేయడంతో ఎబివిపి నుంచి బహిష్కరణకు గురయ్యాడు. జెఎన్ యు క్యాంపస్ లో విద్యార్థినితో రాఘవేంద్ర అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. దీంతో వసంత్ గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ లో అతడిపై ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి రాఘవేంద్రను అరెస్టు చేశారు.

JNU student arrested for sexually harassing woman,accused has been identified as Raghvendra Mishra. former Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) member