ముసుగులతో ముట్టడి

జెఎన్‌యు రక్తసిక్తం

తీవ్రంగా గాయపడిన విద్యార్థి సంఘం నాయకురాలు ఐషీఘోష్

పోలీసుల మద్దతుతో ఎబివిపి ముఠాయే కొట్టిందని ఆరోపణ

న్యూఢిలీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని ప్రతిష్టాత్మక జెఎన్‌యూ ఆదివారం రక్తసిక్తం అయింది. వర్శిటీ క్యాంపస్‌లోనే జెఎన్‌యూ విద్యార్థి సంఘం, పోలీసుల మద్దతు ఉన్న ఎబివిపి (బిజెపి అనుబంధ సంస్థ) వర్గాల మధ్య ఘర్షణలు చెలరేగాయి. పౌరచట్టం, ఎన్‌ఎస్‌ఎలపై నిరసన ప్రదర్శనలకు విద్యాసంస్థలు వేదికలు అయిన వేళ ఈ ఘటన జరిగింది. పోటాపోటీగా రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. దీనితో ఆదివారం ప్రాంగణం అంతా తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. జెఎన్‌యూ అధ్యాపక సంఘం వారు ఏర్పాటు చేసిన ఒక సభ సందర్భంగా ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఎబివిపి సభ్యులు ఇక్కడికి వచ్చి తమపై రాళ్లు రువ్వారని, ఈ ఘటనలో విద్యార్థి సంఘం అధ్యక్షురాలు ఐషీ ఘోష్‌తో పాటు పలువురు విద్యార్థులు,ప్రొఫెసర్లు t గాయపడ్డారని విద్యార్థి సంఘం వారు ఆరోపించారు. అయితే తమపై వచ్చిన ఆరోపణలను ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ వర్గీయమైన ఎబివిపి ఖండించింది. వామపక్ష అనుబంధ విద్యార్థి సంఘాల వారే తమపై క్రూరంగా దాడికి దిగారని ఎబివిపి వర్గాలు ఎదురుదాడికి దిగాయి.

మాస్క్‌లతో వచ్చి దాడులు..

క్యాంపస్‌లోకి ఎబివిపి వారు ముఖాలకు ముసుగులు ధరించి తరలివచ్చారని, వారి వెంట పోలీసులు కూడా ఉన్నారని జెఎన్‌యూ విద్యార్థి సంఘం తెలిపింది.ఎబివిపి వారు చేతులలో కర్రలు, లాఠీలు , ఇనుపరాడ్లు పట్టుకుని తిరిగారని, ఇష్టారాజ్యంగా దాడులకు దిగారని విమర్శించారు. హాస్టళ్లలోకి చొరబడ్డారని, రాళ్లు, ఇటుకలు విసిరారని, కనబడ్డ అధ్యాపకులు, విద్యార్థులను చితకబాదారని, ఈ క్రమంలో పలువురు నెత్తురు చిందేలా గాయపడ్డారని తెలిపారు.తమ విద్యార్థి సంఘం నేత ఘోష్ గాయపడ్డారని, ఆమె తలకు గాయమై నెత్తురు కారిందని విద్యార్థులు తెలిపారు. బయటివారు అడ్డూ అదుపూ లేకుండా తమ క్యాంపస్‌లోకి దూసుకువచ్చారని, విద్యార్థినుల వసతి గృహాలతో పాటు పలు హాస్టళలోకి వెళ్లారని, దీనితో విద్యార్థులు భయభ్రాంతులు అయ్యారని విద్యార్థి సంఘం ప్రతినిధి ఒకరు చెప్పారు.

వాళ్లే రౌడీయిజానికి దిగారు : ఎబివిపి

ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ, ఎఐఎస్‌ఎ, డిఎస్‌ఎఫ్ ఇతర వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల వారు క్యాంపస్‌లో రౌడీయిజానికి దిగారని ఎబివిపి ప్రత్యారోపణలు చేసింది. తమ వారిని దారుణంగా కొట్టారని విమర్శించింది. వారి దాడిలో దాదాపు పాతిక మంది విద్యార్థులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని, 11 మంది విద్యార్థుల జాడ తెలియడం లేదని, వీరి గురించి తాము ఆందోళన చెందుతున్నామని తెలిపారు. హాస్టళ్లలోని ఎబివిపి వారిని కొట్టారని, లెఫ్ట్ గూండాలు అరాచకంగా వ్యవహరించి హాస్టళ్లలో విధ్వంసానికి దిగారని ఆరోపించారు. ఆదివారం సాయంత్రం క్యాంపస్ అంతా విధ్వంసానికి గురయిందని, కొందరు గూండాలు ముసుగులు ధరించి వచ్చి తనను కొట్టారని జెఎన్‌యూ విద్యార్థి సంఘం అధ్యక్షురాలు ఐషీ ఘోష్ తెలిపారు. నెత్తుటికి బ్యాండేజ్‌తో , దెబ్బతిన్న కంటితో ఆమె ఆ తరువాత విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఆమెను చికిత్స కోసం స్థానిక ఎయిమ్స్‌కు తరలించారు.

ఘర్షణల తరువాత క్యాంపస్‌లోపలికి భారీ సంఖ్యలో పోలీసు బలగాలు ప్రవేశించాయి. ఏడు అంబులెన్స్‌లు హుటాహుటిన క్యాంపస్‌లోకి వచ్చాయి. గాయపడ్డ వారనిఇ ఆసుపత్రికి తరలించేందుకు అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. పూర్తిగా దిగ్భ్రాంతి చెంది ఉన్న విద్యార్థి సంఘం నాయకురాలు నెత్తుటితో తడిసిన ముఖంతో కన్పించిన దృశ్యం సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలోకి వచ్చింది. జెఎన్‌యూ నాయకురాలు ఘోష్ ఎస్‌ఎఫ్‌ఐకి చెందిన వారు. సిపిఐ(మార్కిస్టు) అనుబంధ సంస్థగా ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ వ్యవహరిస్తోంది. క్యాంపస్‌లో చిరకాలంగా వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలకు, ఎబివిపి ఇతర సంస్థలకు మధ్య హోరాహోరీ వాతావరణం రగులుకుంటూ వస్తోంది. తనపై దాడికి దిగిన వారు ఎవరో తనకు తెలియదని, వారిని గుర్తించలేకపొయ్యానని, షాక్‌తో ఉన్న తాను ఏమీ చెప్పలేకపోతున్నట్లు తెలిపారు.

క్యాంపస్‌లోని సబర్మతీ హాస్టల్‌లోకి ముసుగులు ధరించిన గుంపు దూసుకు వచ్చిందని వెల్లడైనట్లు ఎఎన్‌ఐ వార్తాసంస్థ తెలిపింది, పలువురు ప్రొఫెసర్లు, విద్యార్థులపై కర్రలతో, రాడ్లతో దాడి జరిగిందని వార్తాసంస్థ తెలిపింది. జెఎన్‌యూఎస్‌యూ వెలువరించిన అధికారిక ట్వీటులో సబర్మతీ హాస్టల్ పై దాడి జరుగుతోందంటూ వెంటవెంట ప్రత్యక్ష కథనాన్ని వెలువరించారు. గూండాలు గదులలోకి వెళ్లారు. రాడ్లతో తలుపులు పగులగొడుతున్నారు. వీరి రాకతో విద్యార్థినులు బాల్కనీల్లో నుంచి కిందకి దూకుతున్నారు. దొరికిన వారిని ఆగంతకులు కొడుతున్నా రు..అంటూ ఘటనలను తెలిపారు. తమను రక్షించేందుకు వచ్చిన కొందరు ప్రొఫెసర్లను కూడా కొట్టారని, హాస్టళ్లలోకి వచ్చిన వారు ఎబివిపి గూండాలు అని, వీరిలో విద్యార్థులు కాని వారు కూడా ఉన్నారని వెల్లడించారు. గూండాలు వస్తున్నారు. జాగ్రత్తగా ఉండండంటూ అనుక్షణ హెచ్చరికలు వెలువరించారు. అంతా కలిసి మానవహారంగా నిలవండని, జాగ్రత్తగా ఉండడని, వారు వెస్ట్‌గేట్ వద్ద హాస్టల్‌కు చేరారని నిమిష నిమిషానికి ట్వీటు చేస్తూ వచ్చారు.

థగ్స్ దాడులు : రాహుల్

ముసుగులు ధరించి వచ్చిన బందిపోట్లు విద్యార్థులపై , ప్రొఫెసర్లపై దాడికి దిగారు. పలువురిని గాయపర్చారు. ధైర్యవంతులైన విద్యార్థులంటే ఫాసిస్టులకు భయం పట్టుకుంది. అందుకే ఈ దాడికి దిగారని కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు.

చర్యలు తీసుకోండి : ఎల్‌జి ఆదేశాలు

జరిగిన హింసాకాండపై అన్ని చర్యలూ తీసుకోవాలని ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అనిల్ బైల్జాల్ ఆదేశించారు. విద్యార్థులు, ప్రొఫెసర్లపై జరిగిన దాడిని ఖండించారు. ఢిల్లీ పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి, పరిస్థితిని అదుపులోకి తేవాలని ఆదేశించారు. జెఎన్‌యూ అధికార యంత్రాంగంతో ఎప్పటికప్పుడు సమన్వయంతో వ్యవహరించాలని, దాడికి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.

సంఘ్‌పరివార్ ఆగడాలకు సాక్షం

క్యాంపస్‌లో దాడి సంఘ్ పరివార్ శక్తుల అరాచకం అని కేరళ ఆర్థిక మంత్రి టిఎం థామస్ ఐజాక్ విమర్శించారు. ఈ దాడులు కలిసికట్టు వ్యూహంతో సాగాయని, ముసుగులు ధరించిన దుండగులు ఉగ్రవాదులుగా వ్యవహరించారని, ప్రజాస్వామిక నిరసనలకు దిగుతున్న వారిని చూసి తట్టుకోలేక వెన్నెముక లేని సంఘ్‌పరివార్ శక్తులు ఈ విధంగా దొంగచాటు దెబ్బకు దిగాయని విమర్శించారు. నిరననల గొంతు నులిమేందుకు ఈ విధంగా వ్యవహరించడం సాగదని చెప్పారు.

