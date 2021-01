త్రిసభ్య కమిటీపై ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ ఆదేశాలు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పిఆర్‌సి, ప్రమోషన్లు సహ ఇతర ఉద్యోగ సమస్యలపై వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్‌కుమార్, ముఖ్య కార్యదర్శులు రామకృష్ణారావు, రజత్‌కుమార్‌ల ఆధ్వర్యంలోని త్రిసభ్య కమిటీ ఉద్యోగాల సంఘాల నాయకులతో చర్చలను ప్రారంభించాలని ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్‌రావు ఆదేశించారు. వారం, 10 రోజుల్లో ఈ చర్చల ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ఆదివారం ప్రగతి భవన్‌లో వ్యవయసాయం, మార్కెటింగ్ శాఖపై నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశం సందర్భంగా సోమేశ్‌కుమార్‌ను సిఎం కెసిఆర్ ఆదేశించారు.

Job unions on PRC should be completed in 10 days