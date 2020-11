5 లక్షల మంది భారతీయులకు అమెరికా పౌరసత్వం

జో బైడెన్ రాకతో ఇండియన్లకు దివాలీ

వాషింగ్టన్ : అమెరికా కొత్త అధ్యక్షులు జో బైడెన్ ఉదార వలసవిధానాన్ని అవలంభించనున్నారు. డెమోక్రాటిక్ పార్టీ సంవిధానంలో ఇది అత్యంత కీలకమైన విషయంగా వస్తోంది. బైడెన్ చేపట్టే పరిపాలనా సంస్కరణలలో భాగంగా ముందుగా వలసదార్ల పట్ల మరింత సరళమైన పద్ధతులను పాటించనున్నారు. దీనితో 5 లక్షలకు పైగా భారతీయులకు అమెరికా పౌరసత్వం దక్కే అవకాశం ఉందని వెల్లడైంది. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ అత్యంత వివాదాస్పదమైన ప్రయాణ నిషేధాన్ని విధించారు. దీనిని విమర్శకులు ముస్లింల రాకపై ఆంక్షగా పేర్కొన్నారు. ఇరాన్, సిరియా వంటి పలు ముస్లిం దేశాల నుంచి రాకపోకలను ట్రంప్ తమ కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వుల ద్వారా నిలిపివేశారు.

ఇటువంటి చర్యలు దేశాన్ని ప్రపంచం దృష్టిలో చులకనకు గురిచేశాయని పేర్కొన్న బైడెన్ అత్యవసరంగా ఇటువంటి పాత నిర్ణయాలకు చెల్లుచీటి పాడనున్నారు. దేశంలో ఎటువంటి పత్రాలు లేకుండా ఉన్న దాదాపు కోటికి పైగా మంది వలసదార్లను సమగ్ర పరిశీలనల తరువాత వారికి అమెరికా పౌరసత్వ కల్పన ఉంటుంది. నేరచరిత, వివాదాస్పద అంశాలకు అతీతంగా ఉండి, అమెరికాలో నివసిస్తున్న విదేశీయులకు పౌరసత్వం కల్పించే దిశలో బైడెన్ అధికార యంత్రాంగం రోడ్‌మ్యాప్‌ను నిర్ధేశించుకుంటుందని వెల్లడైంది. వీరిలో దాదాపు 5 లక్షల మంది భారతీయ సంతతివారికి అమెరికా సిటిజన్‌షిప్ దక్కే అవకాశం ఉంటుంది.

ఇక ఏటా కనీసం 95000 మంది శరణార్థులకు అమెరికాలో ప్రవేశం ఉంటుందని వెల్లడైంది. బైడెన్ అధికారం చేపట్టిన వెంటనే ఇమ్మిగ్రేషన్ సంస్కరణల దిశలో ఓ సమగ్ర చట్టం తీసుకువస్తారు. ఈ క్రమంలో అమెరికా వ్యవస్థ ఆధునీకరణకు, పనిచేసే వ్యక్తుల కుటుంబాలు ఒకే చోట ఉండేందుకు అవసరమైన మార్గదర్శకాలను ప్రాధాన్యతా క్రమంలో రూపొందిస్తారని బైడెన్ ప్రచార విధాన పత్రంలోనే స్పష్టంగా ఉంది. యుఎస్ ఇమ్మిగ్రేషన్ సిస్టం ప్రధాన మౌలిక సూత్రంగా కుటుంబ ఏకీకరణ ఉంటుందని, దీనిని ప్రాతిపదికగా చేసుకునే ఇమిగ్రేషన్ విధానాలు ఉంటాయని వెల్లడైంది. ఫ్యామిలీ వీసా బ్యాక్‌లాగ్‌ల సంఖ్యను క్రమేపీ తగ్గించేందుకు అన్ని చర్యలూ తీసుకుంటారు.

ఒబామా పద్ధతులే బైడెన్ పద్ధతులు ?

ఒబామా ప్రెసిడెంట్‌గా ఉన్నప్పుడు మానవతా దృక్పథంతో తీసుకువచ్చిన డిఫర్డ్ యాక్షన్ ఫర్ చైల్డ్‌హుడ్ అరైవల్స్ ప్రోగ్రాం (డిఎసిఎ)ను బైడెన్ తమ హయాంలో తిరిగి బలోపేతం చేయనున్నారు. ఒబామా పాలసీతో అమెరికా ఓ శరణార్థుల కేంద్రంగా మారిందని, ఉద్యోగాల పేరిట వచ్చే వారు వారి కుటుంబాలు వారి సంతానం ఈ విధంగా అమెరికాలో అమెరికన్లే పరాయిలయిపోతారనే ట్రంప్ మాటలు ఇప్పుడు చెల్లకుండా పొయ్యాయి. ఒబామా నాటి డిసిసిఎను పునరుద్ధరిస్తామని బైడెన్ తెలిపారు. చట్టవిరుద్ధంగా అత్యవసర స్థితిలో అమెరికాలో ఉంటున్న వారికి ప్రభుత్వపరమైన రక్షణ కల్పించేందుకు తీసుకువచ్చిన పథకమే డిఎసిఎ. ఇది ఇకపై అమలులోకి రానుండటంతో పలువురు భారతీయ ఉద్యోగులు తమ కుటుంబాల వారిని ఇండియా నుంచి అమెరికాకు రప్పించుకునే వీలేర్పడుతుందని ఆశిస్తున్నారు.

