అమెరికా నగరాల్లో పోటాపోటీ ప్రదర్శనలు

కౌంటింగ్ ఆపేయాలని ట్రంప్ మద్దతుదారుల డిమాండ్

చివరి ఓటు దాకా లెక్కించాల్సిందేనని బైటన్ అనుకూలుర నినాదాలు

బిక్కుబిక్కుమంటున్న సాధారణ ప్రజలు, వ్యాపారులు

వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో డెమోక్రటిక్ పార్టీ అభ్యర్థి జో బైడెన్ విజయానికి చేరువవుతూ ఉండడంతో అక్రమాలు జరిగాయంటూ కౌటింగ్‌ను అడ్డుకోవడానికి రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థి, ప్రస్తుత అధ్యక్షడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేస్తున్న యత్నాలకు వ్యతిరేకిస్తూ దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆయన వ్యతిరేకులు బుధవారం నిరసన ప్రదర్శనలకు దిగారు. ‘ప్రతి ఓటునూ లెక్కించాల్సిందే’ అంటూ వారు నినాదాలు చేస్తూ ట్రాఫిక్‌ను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. మినియాపోలిస్‌లో ఆందోళనకారులు ప్రధాన రహదారిపై ట్రాఫిక్‌ను అడ్డుకోవడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి వారిని అరెస్టు చేశారు. పోర్టుల్యాండ్‌లో సైతం వందలాది మంది వాటర్ ఫ్రంట్ వద్ద గుమికూడా ట్రంప్‌కు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేయగా, నల్లజాతీయుల పట్ల పోలీసుల దమనకాండను వ్యతిరేకిస్తున్న మరో బృందం నగరవీధుల్లోకి వచి షాపుల అద్దాలు బద్దలు కొట్టడమే కాకుండా పోలీసు అధికారులు, నేషనల్ గార్డ్ సైనికులతో గొడవపడ్డారు.

ఇక ఫీనిక్స్‌లు దాదాపు 150 మంది ట్రంప్ మద్దతుదారులు ఓట్ల కౌంటింగ్‌ను పర్యవేక్షిస్తున్న కౌంటీ రికార్డర్ కార్యాలయం వద్దకు చేరుకుని కౌటింగ్‌ను ఆపేయాలంటూ నినాదాలు చేస్తూ గొడవ చేశారు. వారిలో కొంతమంది చేతుల్లో ఆయుధాలు కూడా ఉన్నాయి. డెట్రాయెట్‌లో కూడా ట్రంప్ మద్దతుదారులు కౌంటింగ్ సెంటర్ వద్దకు చేరుకుని ఓట్ల లెక్కింపును ఆపేయాలంటూ నినాదాలు చేశారు. బుధవారం తాను గెలిచేశానంటూ ముందే ప్రకటించుకున్న ట్రంప్ ఒక వేళ ఫలితాలు తనకు వ్యతిరేకంగా వస్తే కోర్టులకెక్కుతానని స్పష్టం చేయడం తెలిసిందే. అప్పటినుంచి అటు ట్రంప్ మద్దతుదారులు, ఇటు వ్యతిరేకులు ట్రంప్‌కు అనుకూలంగా, వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు చేయడం ప్రారంభించారు.

అయితే బైడెన్ మాత్రం చివరి ఓటు లెక్కింపు పూర్తయ్యే వరకు సంయమనం పాటించాలని తన మద్దతుదారులకు విజ్ఞప్తి చేయడం గమనార్హం. అయితే కౌంటింగ్ కొనసాగే కొద్దీ ట్రంప్ ఓటమి ఖాయమని తేలిపోవడంతో ఆయన మద్దతుదారుల్లో ఆందోళన ఎక్కువైంది. దీంతో అనేక నగరాల్లో కౌంటింగ్ ఆపేయాలంటూ ప్రదర్శనలకు దిగా, బైడెన్ మద్దతు దారులు కూడా కౌంటింగ్ కొనసాగించాలిందేనంటూ పోటీ ప్రదర్శనలకు దిగారు. ఫిలడెల్ఫియా, లాస్ ఏంజెలెస్, చికాగో, న్యూయార్క్ తదితర నగరాల్లో ఈ తరహా పోటాపోటీ ప్రదర్శనలు చోటు చేసుకున్నాయి. గురువారం కూడా ఈ నిరసన ప్రదర్శనలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని పోలీసులు సైతం అంటున్నారు. ఆందోళనకారులు సంగతి ఏమో కానీ, సాధారణ ప్రజలు, వ్యాపారులు మాత్రం ఎప్పుడు ఎలాంటి హింస జరుగుతుందోనని భయం భయంగా బతుకుతున్నారు.

Joe Biden said the final ballots should be counted