వాషింగ్టన్‌: అగ్రరాజ్యం అమెరికా 46వ అధ్యక్షుడిగా 78 ఏళ్ల జో బైడెన్‌‌ బుధవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. క్యాపిటల్‌ హిల్‌ వెస్ట్‌ ఫ్రంట్‌లో కుటుంబానికి చెందిన పురాతన బైబిల్‌ సాక్షిగా జో బైడెన్ చేత అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఛీఫ్ జస్టిస్ ప్రమాణం స్వీకారం చేయించారు. బైడెన్ కు ముందు అమెరికా తొలి మహిళా ఉపాధ్యక్షురాలిగా కమలాహారిస్‌ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్ల నడుమ జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో అమెరికా మాజీ అధ్యక్షులు బరాక్ ఒబామా, బిల్ క్లింటన్ లతోపాటు పలువురు ముఖ్య నేతలు హాజరయ్యారు.

WATCH: Kamala Harris takes the oath of office to become vice president, sworn in by Supreme Court Justice Sonia Sotomayor https://t.co/1LntlB7T7E pic.twitter.com/iqHQTn3qaH

— CBS News (@CBSNews) January 20, 2021