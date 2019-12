బిజెపి కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు నడ్డా

న్యూఢిల్లీ: పౌరసత్వ సమవరణ చట్టం( సిఎఎ)పై దేశవ్యాప్తంగా వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతున్న తరుణంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్య నిర్వాహక అధ్యక్షుడు జెపి నడ్డా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సిఎఎను అమలు చేసి తీరుతామని, భవిష్యత్తులో ఎన్‌ఆర్‌సిని కూడా తీసుకు వస్తామని ప్రకటించారు. గురువారం అఫ్గానిస్థాన్‌ నుంచి వలస వచ్చిన సిక్కులతో భేటీ అనంతరం నడ్డా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రతిపక్షాలపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలకోసం విపక్షలు అందోళనలు చేస్తున్నాయని దుయ్యబట్టారు.

అదే సమయంలో సొరుగు దేశాలనుంచి వచ్చిన మైనారిటీల గురించి వారు పట్టించుకోవడం లేదన్నారు.ఎవరైతే పౌరసత్వ చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారో వారంతా వీరిని ( శరణార్థులను కలవాలన్నారు. దేశాలో ఇరవై, ముప్ఫై ఏళ్లుగా ఉంటున్నా పౌరసత్వం లేని కారణంగా ఒక ఇల్లు కూడా క్నొలేకపోతున్నారని, అలాగే తమ పిల్లలను బడుల్లో చదివించలేకపోతున్నారన్నారు. ప్రతిపక్షాలకు ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు తప్ప మరేమీ కనిపింవని నడ్డా అన్నారు. ప్రధాని మోడీ నేతృత్వంలో భారత్ ముందుకు సాగుతోందని, సిఎఎ, ఎన్‌ఆర్‌సిలను అమలు చేసి తీరుతామని స్పష్టం చేశారు.

