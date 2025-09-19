Friday, September 19, 2025
చిన్న యాక్సిడెంట్.. జూ.ఎన్టిఆర్‌కు గాయం

15
JR.NTR
హైదరాబాద్: ‘దేవర’ సినిమాతో బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్ అందుకున్నారు ఎంగ్ టైగర్ ఎన్టిఆర్ (JR.NTR). రీసెంట్‌గా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్‌తో కలిసి ‘వార్-2’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. తాజాగా ఆయన గాయపడ్డారు. హైదరాబాద్‌లో ఓ యాడ్ షూటింగ్‌లో ఆయన కాలికి గాయమైంది. వెంటనే ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. అయితే ఆది చిన్న గాయమే అని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని సన్నిహిత వర్గాలు తెలిపాయి. ఎన్టిఆర్‌కు గాయమైందని తెలియగానే ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని అభిమనులు సోషల్‌మీడియాలో పోస్ట్‌లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో ఎన్టిఆర్‌ ఓ సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ‘డ్రాగన్’ అనే టైటిల్‌ను పరిశీలిస్తున్నారు. హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ డ్రామాగా ఈ సినిమా రూపొందనుంది. ప్రస్తుతం ఈ మూవీకి సంబంధించిన కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు.

