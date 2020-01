‘అల వైకుంఠపురములో’పై ఎన్టీఆర్ రివ్యూ.. కంగ్రాట్స్ బావ

స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన ‘అల వైకుంఠపురములో’ సినిమా ఆదివారం గ్రాండ్ గా విడుదలై పాజిటీవ్ టాక్ ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ మూవీ యుఎస్ ప్రీమియర్ షోలోనూ బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ తో దూసుకుపోతోంది. త్రివిక్రమ్ మార్క్ పంచ్ డైలాగులు, ఎమోషన్స్, కామెడీ, పాటలు ఇలా ఫుల్ మీల్స్ లా మూవీ ఉందని అభిమానులు పండుగ చేసుకుంటున్నారు. మొత్తం మీద యేడాదన్నర గ్యాప్ తర్వాత వచ్చిన బన్నీ తన అభిమనులకు సంక్రాంతి పండుగను ముందే తీసుకొచ్చాడు. ఈ మూవీకి రివ్యూస్ కూడా పాజిటీవ్ గా రావడం, పలువురు సినీ ప్రముఖులు మూవీపై ప్రశంసలు కురిపిస్తుండడంతో బన్నీ ఫ్యాన్స్ కు పండుగనే చెప్పాలి. తాజాగా ఈ మూవీని చూసిన యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ ట్వీట్టర్ ద్వారా అల్లు అర్జున్ పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. ‘అల్లు అర్జున్ అద్భుతమైన నటన, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారి మహాద్భుతమైన రచన ‘అల వైకుంఠపురములో’ గొప్ప చిత్రంగా మలిచాయి. చూడచక్కని కుటుంబ చిత్రంగా ఉంది. కంగ్రాట్స్ బావ అండ్ స్వామి. అద్భుతంగా నటించిన సినిమా విజయానికి తోడ్పడిన మురళీ శర్మకు కుడోస్. తమన్ అందించిన అద్భుతమైన సంగీతం సినిమాకు ప్రధాన బలం. పిఎస్ వినోద్ సినిమాటోగ్రఫీ గురించి ప్రత్యేకంగా అభినందించాలి. ఇంత మంచి సినిమాను అందించినందుకు హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్‌తో పాటు చిత్ర యూనిట్ మొత్తానికి శుభాకాంక్షలు’ అని ఎన్టీఆర్ ట్వీట్‌ చేశాడు.

కాగా, ఈ మూవీలో బన్నీ సరసన అందాల భామ పూజా హెగ్డే నటించగా.. సీనియర్ హీరోయిన్ టబు, నివేదా పేతురాజ్, యంగ్ హీరోలు సుశాంత్, నవదీప్, సునీల్, సముద్రఖని తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు.

Kudos to Murali Sharma for supporting them with a a great performance. Outstanding work by @MusicThaman is a major asset for the film. Special mention for PS Vinod 's cinematography. Congratulations to the entire team and @haarikahassine for a job well done.

— Jr NTR (@tarak9999) January 12, 2020