Tuesday, September 23, 2025
Homeమహబూబ్‌నగర్జోగులాంబ గద్వాల్
జోగులాంబ గద్వాల్తాజా వార్తలు

జూరాల 45 గేట్లు ఎత్తివేత

3
- Advertisement -
- Advertisement -

ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టు వద్ద కృష్ణమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతూ ఉగ్రరూపం దాల్చుతోంది. మహారాష్ట్రలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో ఎగువన ఉన్న ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్ ప్రాజెక్టులకు పెద్ద ఎత్తున వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండడంతో అదే స్థాయిలో వరద నీటిని దిగువన ఉన్న జూరాలకు విడుదల చేస్తున్నారు. ఎగువ ప్రాంతం నుంచి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండడంతో జూరాల క్రస్ట్ గేట్లను పెంచుతూ వరద నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. దీంతో పాటు ప్రాజెక్టు దిగువన ఉన్న జెన్‌కో జల విద్యుత్ కేంద్రంలో విద్యుత్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. మంగళవారం జూరాల ప్రాజెక్టుకు 3 లక్షల 32 వేల క్యూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లో ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో ప్రాజెక్టు 45 క్రస్ట్ గేట్లను ఎత్తి గేట్ల ద్వారా 3 లక్షల 14 వేల 595 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. క్రస్ట్‌గేట్ల ముదు నుంచి దిగువన ఉన్న శ్రీశైలం వైపు కృష్ణమ్మ పరుగులెడుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో 318.020 మీటర్ల స్థాయిలో 8.651 టిఎంసిలను నిల్వ చేసుకుని విద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం 25,676 క్యూసెక్కులు, నెట్టెంపాడుకు 750, భీమా లిఫ్ట్‌కు 650 క్యూసెక్కులు, జూరాల ఎడమ కాలువకు 1030 క్యూసెక్కులు, కుడి కాలువకు 580 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.

నీట మునిగిన పంట పొలాలు :
జూరాల ప్రాజెక్టుకు వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నేపథ్యంలో దిగువన ఉన్న లోయర్ జూరాల వెనుక భాగంలో వరద నీటికి భీంపురం, రేకులపల్లి గ్రామ శివారులో ఉన్న పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. వరద నీటి కారణంగా ప్రతి సంవత్సరం రైతుల పొలాలు మునిగిపోయి పంట నష్టం జరుగుతోంది. గత కొన్నేళ్లుగా ఈ విషయాన్ని జెన్‌కో, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లిన ఫలితం లేకుండా పోయిందని ఆయకట్టు రైతులు ఆరోపించారు. జెన్‌కో వారు కొంత భాగానికి నష్టపరిహారం ఇస్తామంటూ చెప్పి ఇప్పటిదాకా ఈ రైతులకు న్యాయం చేయకపోవడం విచారకరం. రైతులు మాత్రం మునిగిన పంట పొలాలను చూస్తూ దుఖిస్తూ మా కష్టాలు తమ గాధలు ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియట్లేదు అంటూ వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వం దృష్టికి, జెన్‌కో అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి నష్టపరిహారం ఇప్పించాల్సిందిగా రైతులు వేడుకొంటున్నారు.

Also Read: స్థానిక ఎన్నికల ముందే కులగణన వివరాలు ప్రకటించాలి: కల్వకుంట్ల కవిత

- Advertisement -
Previous article
స్థానిక ఎన్నికల ముందే కులగణన వివరాలు ప్రకటించాలి: కల్వకుంట్ల కవిత
Next article
‘తెలుసు కదా’ నుంచి సొగసు చూడతరమా…

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

23 గ్రామాల్లో ఎన్నికల నిర్వహణపై ‘సుప్రీం’ స్టే

‘తెలుసు కదా’ నుంచి సొగసు చూడతరమా…

స్థానిక ఎన్నికల ముందే కులగణన వివరాలు ప్రకటించాలి: కల్వకుంట్ల కవిత

బీహార్‌కు వెళ్లిన సిఎం రేవంత్‌రెడ్డి

విద్యార్థినులకు ఏటా రూ.30 వేల స్కాలర్‌షిప్

చైనా వ్యూహాలపై భారత్‌కు టిబెట్ నేత హెచ్చరిక

మేడారం జాతరను జాతీయ పండుగగా గుర్తించాలి

కెసిఆర్ పోరాటం వల్లనే సమ్మక్క సారలమ్మ బ్యారేజీ సాధ్యమైంది

కాళేశ్వరం కమిషన్‌ నివేదికను కొట్టేయండి.. హైకోర్టుకు స్మితా సబర్వాల్‌

గుగులోతు సౌమ్యను అభినందించిన సిఎం రేవంత్‌రెడ్డి

కృష్ణా జలాల్లో 70శాతం వాటా కావాలి

గోదావరిలో పెరుగుతున్న నీటిమట్టం

చివరి అంకానికి ‘స్థానిక’ ఎన్నికలు

ఆల్మట్టి డ్యామ్ ఎత్తు పెరిగితే దక్షిణ తెలంగాణ ఎడారే:ఎన్.రాంచందర్ రావు

30 ఏళ్లలో తొలిసారి.. జాతీయ ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు అందుకున్న కింగ్ ఖాన్..

‘తాల్ హెల్త్‌ఫెస్ట్ 2025’కు కెటిఆర్‌కు ఆహ్వానం

రేషన్ డీలర్ల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడటం దుర్మార్గం

కోల్‌కతాలో భారీ వర్షాలు.. ఐదుగురు మృతి

8 ఏళ్లుగా జీఎస్టీ పేరుతో పేదల రక్తం తాగారు: మంత్రి పొన్నం

‘గ్రూప్‌-1 తీర్పు’పై హైకోర్టులో మరో అప్పీల్ దాఖలు

ఒకే జిమ్‌లో రాజ్ నిడమోరుతో సమంత..

భారత్‌పై అఫ్రిది అక్కసు.. అక్కడ అంపైరింగ్ చేయాలంటూ..

బిజెపిలో చేరిన హీరో వరుణ్ సందేశ్ తల్లి

గుడ్‌న్యూస్ చెప్పిన బాలీవుడ్ కపుల్.. తల్లి కాబోతున్న కత్రినా..

వైద్య కళాశాలను పిపిపి విధానంలో నిర్మిస్తాం: సత్యకుమార్

ఫ్యాన్స్‌కి ‘మిరాయ్’ కానుక.. థియేటర్‌లో ఇక సందడే సందడి

అది ఫేక్ వీడియో.. నిజం తెలుసుకోకుండా ఎలా ప్రసారం చేస్తారు: అక్షయ్

ట్రైబ్యునల్ ముందు రాష్ట్ర వాదనలు స్వయంగా పరిశీలిస్తా: ఉత్తమ్

ఆసీస్‌-ఎతో రెండో మ్యాచ్.. శ్రేయస్ అయ్యర్ కీలక నిర్ణయం

స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు.. విద్యార్థులకు తప్పిన ప్రమాదం

చిరు-పవన్‌ల సినిమా.. ఆర్‌జివి ఆసక్తికర పోస్ట్

రైస్ మిల్లు గోడ కూలి తండ్రి, కూతురు మృతి

పారిపోదామని.. విమాన టైర్‌లో కూర్చున్నాడు.. చివరకి..

దసరా నాడు టైటిల్ ప్రకటన

ప్రేక్షకులను బాగా నవ్వించే సినిమా

‘ప్రాణం ఖరీదు’తో నటుడిగా ప్రాణం పోసుకొని..

గ్లోబల్ సిటీగా కోర్ అర్బన్

సింగరేణి కార్మికులు 34 శాతం బోనస్

వేగవంతంగా భూసేకరణ

నేడు మేడారానికి సిఎం రేవంత్ రెడ్డి

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.