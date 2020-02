న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధానిలో జరిగిన హింసాత్మక సంఘటనలపై ప్రేక్షక పాత్ర పోషించిన ఢిల్లీ పోలీసులను తీవ్రంగా ప్రశ్నించి దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఢిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎస్ మురళీధర్ రాత్రికి రాత్రే బదిలీకి గురైన మరుసటి రోజు గురువారం కోర్టులో తన తుది న్యాయ చర్యను పూర్తి చేశారు. ఈ కోర్టులో ఇదే తన చివరి న్యాయపరమైన చర్య అంటూ ఒక కేసుకు సంబంధించిన తీర్పును ఆయన గురువారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో వెలువరించారు. ఢిల్లీ హైకోర్టులోని 38వ నంబర్ కోర్టు హాలులో ఆయన తీర్పును వెలువరిస్తుండగా పలువురు యువ న్యాయవాదులు ఆయనను ప్రశంసిస్తూ మీరే మాకు స్ఫూర్తి అని పేర్కొనడం విశేషం.

జస్టిస్ మురళీధర్‌ను పంజాబ్, హర్యానా హైకోర్టుకు బదిలీ చేస్తూ బుధవారం రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. సాధారణంగా బదిలీ ఉత్తర్వుల్లో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి 14 రోజుల వ్యవధిని పేర్కొనడం జరుగుతుంది. కాని, ఈ నోటిఫికేషన్‌లో అటువంటిదేదీ పేర్కొనకపోవడంతో బదిలీ తక్షణమే అమలులోకి వస్తుందని సూచనగా చెప్పవచ్చు. ఈ బదిలీని సాధారణమైన ప్రక్రియగా ప్రభుత్వం సమర్థించినప్పటికీ ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ మాత్రం జస్టిస్ మురళీధర్ బదిలీపై ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది. ఢిల్లీ అల్లర్లపై బుధవారం విచారణ జరిపిన ఢిల్లీ హైకోర్టు ధర్మాసనంలో జస్టిస్ మురళీధర్ ఒకరు. ఈ రోజు ఈ కేసు విచారణను ఢిల్లీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరూభాయ్ నరన్‌భాయ్ పటేల్ చేపడతారు.

ఢిల్లీలో జరిగిన ఘర్షణల్లో 32 మంది మరణించడంపై జస్టిస్ మురళీధర్ బుధవారం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఈ దేశంలో మరో 1984 నాటి(సిక్కుల ఊచకోత ఘటనలు) పరిస్థితిని రానివ్వబోమని స్పష్టం చేశారు. బిజెపి నాయకులు కపిల్ మిశ్రా, అనురాగ్ ఠాకూర్, అభయ్ వర్మ, పర్వేష్ వర్మ చేసిన విద్వేషపూరిత ప్రసంగాల వీడియోలను కోర్టు హాలులో వీక్షించిన జస్టిస్ మురళీధర్ ఈ బిజెపి నాయకులపై ఎందుకు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేయలేదని ఢిల్లీ పోలీసు చీఫ్‌ను ప్రశ్నించారు. సరైన సమయంలో ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేస్తామని కేంద్రం వాదించగా సరైన సమయం అంటే ఏమిటి మెహతా? నగరం తగలబడుతోంది..అంటూ సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతాను ప్రశ్నించారు జస్టిస్ మురళీధర్. ఢిల్లీ హైకోర్టులో ప్రస్తుతమున్న సీనియర్ న్యాయమూర్తులలో జస్టిస్ మురళీధర్ మూడవస్థానంలో ఉన్నారు. చీఫ్ జస్టిస్ డిఎన్ పటేల్, జస్టిస్ జిఎస్ సిస్తానీ తర్వాత సీనియర్ ఆయనే. 1984లో చెన్నైలో న్యాయవాద వృత్తిని చేపట్టిన జస్టిస్ మురళీధర్ 1987లో ఢిల్లీకి వచ్చారు. 2006 మేలో ఢిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమితులై ఇప్పటివరకు కొనసాగారు.

Lawyers praised Transferred Judge, Justice S Muralidhar pronounced his last judgement in a case