తదుపరి సిజెఐ జస్టిస్ రమణ

న్యూఢిల్లీ: సుప్రీంకోర్టు సీనియర్ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్‌వి రమణను తన వారసునిగా, 48వ భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా(సిజెఐ) సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎస్‌ఎ బాబ్డే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేశారు. సీనియర్ న్యాయమూర్తిని సిజెఐగా నియమించే సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి చీఫ్ జస్టిస్ బాబ్డే ఈ మేరకు జస్టిస్ రమణ పేరును సిఫార్సు చేసినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. ఏప్రిల్ 23న పదవీ విరమణ చేయనున్న చీఫ్ జస్టిస్ ఎస్‌ఎ బాబ్డే ప్రభుత్వానికి తన సిఫార్సును పంపడంతోపాటు ఈ లేఖ ప్రతిని జస్టిస్ రమణకు అందచేసినట్లు వర్గాలు చెప్పాయి. నిబంధనల ప్రకారం తన పదవీ విరమణకు నెల రోజుల ముందు తదుపరి సిజెఐ పేరును ప్రస్తుత సిజెఐ ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ సిఫార్సును ప్రభుత్వం అంగీకరించిన పక్షంలో జస్టిస్ రమణ తదుపరి సిజెఐగా ఏప్రిల్ 24న బాధ్యతలు చేపడతారు.

ఆయన పదవీకాలం 2022 ఆగస్టు 26న ముగియనున్నది. సిజెఐ బాబ్డే సిఫార్సుతో తదుపరి సిజెఐ నియామక ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ లేఖను ఆమోదం కోసం ప్రభుత్వం రాష్ట్రపతికి పంపుతుంది. 1957 ఆగస్టు 27న ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కృష్ణా జిల్లా పొన్నవరంలో జన్మించిన జస్టిస్ రమణ న్యాయవాదిగా 1983 ఫిబ్రవరి 10న తన పేరును నమోదు చేసుకున్నారు. 2000 జూన్ 27న ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా 2013 మార్చి 10 నుంచి మే 20 వరకు ఆయన బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2013 సెప్టెంబర్ 2న ఢిల్లీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పదోన్నత పొందిన జస్టిస్ రమణ 2014 ఫిబ్రవరి 17న సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమితులయ్యారు.

సుప్రీంకోర్టు సీనియర్ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్‌వి రమణపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్ రెడ్డి చేసిన ఫిర్యాదును సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది. అమరావతి భూముల విషయంలో చేసిన ఈ ఫిర్యాదుపై నిబంధనల ప్రకారం ఇన్‌హౌస్ విచారణ జరిపినట్లు సుప్రీంకోర్టు బుధవారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. సుప్రీంకోర్టు విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం.. అమరావతి భూముల విషయంలో జస్టిస్ ఎన్‌వి రమణపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్ రెడ్డి 2020 అక్టోబర్ 6న సుప్రీంకోర్టుకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై ఇన్‌హౌస్ స్రొసీజర్ ప్రకారం విచారణ జరిపి తగిన విధంగా పరిశీలించి సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది. ఈ ఇన్‌హౌస్ ప్రొసీజర్ అత్యంత రహస్యమైనది. ఈ వివరాలు బహిరంగంగా వెల్లడించదగినవి కావు.

ఈ ఆరోపణలను అఫిడవిట్ ద్వారా కూడా జగన్ సుప్రీంకోర్టుకు సమర్పించారు. ‘ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా ఎన్నికైన నా ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపర్చడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టును ఉపయోగించుకుంటున్నారు’ అని ఆయన తన అఫిడవిట్‌లో ఆరోపించారు. అంతేకాదు ఎన్‌వి రమణ తెలుగుదేశం అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడికి సన్నిహితుడని. సుప్రీంకోర్టుకు చెందిన మాజీ న్యాయమూర్తి ఈ వాస్తవాన్ని రికార్డుల్లో కూడా ఉంచారని జగన్ తన అఫిడవిట్‌లో ఆరోపించారు. ఇదిలా ఉండగా భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సిజెఐ) గా జస్టిస్ ఎస్‌ఎ బాబ్డే వచ్చేనెలలో పదవీ విరమణ చేయబోతున్నారు. తదుపరి సిజెఐగా జస్టిస్ ఎన్‌వి రమణను నియమించాలని బాబ్డే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి బుధవారం సిఫార్సు చేశారు. రాష్ట్రపతి ఆమోదం తర్వాత ఏప్రిల్ 24న జస్టిస్ రమణ సిజెఐగా ప్రమాణస్వీకారం చేస్తారు.

