హైదరాబాద్:స్టార్ హీరోయిన్ కాజ‌ల్ అగ‌ర్వాల్ తన ప్రియుడు గౌత‌మ్ కిచ్లును అక్టోబర్ 30న పెళ్లి చేసుకొని కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం ఈ నవ దంపతుల ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇక, పెళ్లి తర్వాత కాజ‌ల్, గౌతమ్ లు తమ హనీమూన్ ట్రిప్ ను ప్లాన్ చేసుకున్నారు. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్ ను కాజల్ అభిమానులతో పంచుకుంది. త‌మ పేర్ల‌తో ఉన్న పౌచ్‌ల‌తో పాటు పాస్ట్ పోర్ట్‌ల‌ను కాజల్ త‌న ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ చేసింది. ‘బ్యాగ్స్ ప్యాక్ చేసుకున్నాం.. రెడీ టూ గో’ అనే కామెంట్ కూడా పెట్టింది. కాగా, హనీమూన్ తర్వాత కాజల్ ఆచార్య మూవీ షూటింగ్ లో పాల్గొననున్నట్లు తెలుస్తోంది.

https://www.instagram.com/p/CHPCxl7nGPF/

Kajal and Gautam take off for Honeymoon