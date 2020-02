ఆమె శతాబ్ద ఎన్నికల చరిత్రకు ప్రత్యక్ష సాక్షి

ఢిల్లీలో ఓటు వేసిన 111 ఏళ్ల వృద్ధురాలు కాలీ తారా మండల్

న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీలో 111 ఏళ్ల వృద్ధురాలు కాలీతారా మండల్ శనివారం ఢిల్లీ ఎన్నికల పోలింగ్‌లో తన ఓటును వేశారు. ఈ ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో ఓటర్లు అంతా పాల్గొనాలని ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు. సిఆర్ పార్కు లోని పోలింగ్ కేంద్రానికి ఆమె తన కుమారుడు, మనుమడుతోపాటు కుటుంబ సభ్యులందరితో కలసి వచ్చారు. ఓటు వేసిన తరువాత సిరా గుర్తు వేసిన తన ముడుతలు పడిన వేలును ఫోటో గ్రాఫర్లకు చూపించారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఓటు వేయడం తనకు ఆనందంగా ఉందని, ఇప్పటివరకు తాను ఎన్ని ఎన్నికల పోలింగ్‌లో పాల్గొన్నానో తనకు గుర్తు లేదని, కానీ బాధ్యత కలిగిన పౌరులుగా మనం ఓటు వేయడం తప్పని సరి అని ఆమె హితవు పలికారు.

అవిభక్త భారత్ లోని బరిసాల్‌లో ఆమె 1908 లో జన్మించారు. ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతం బంగ్లాదేశ్‌లో ఉంది. ఈ దేశం ఎన్ని సంక్షోభాలను ఎదుర్కొందో ఆమె చూడగలిగింది. దేశం రెండుసార్లు విభజన జరిగినప్పుడు ఆమె తన కుటుంబంతో రెండు సార్లూ శరణార్ధిగానే ఉంది. ఆ తరువాత ప్రభుత్వం ఢిల్లీ లోనే ఇల్లు కేటాయించింది. ఢిల్లీలో శతాధిక వృద్ధ ఓటర్లు మొత్తం 132 మంది ఉండగా, వీరిలో 68 మంది పురుషులు, 64 మంది మహిళలు. గత శతాబ్దంగా మండల్ దేశం లోని అన్ని ఎన్నికలకు ప్రత్యక్ష సాక్షిగా ఉంటున్నారు.

గతంలో బ్యాలెట్ బాక్సులు ఉపయోగించడాన్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నారు. ఆ కాలంలో అధికారులు తమ వేలి ముద్రలు తీసుకుని బ్యాలెట్ పేపర్ ఇచ్చేవారని, దానిపై ఓటు వేసిన తరువాత మడత పెట్టి బాక్సులో వేసేవారమని ఆమె ఆనాటి స్మతుల అనుభవం వివరించారు. ఇప్పుడు ఎన్నికల ఓటింగ్ యంత్రాలను కూడా చూస్తున్నానని చెప్పారు. ఆమె మండల్ వంశం నాలుగు తరాలకు పెద్ద. ఢిల్లీ లోని సిఆర్ పార్కు వద్ద వీరి కుటుంబం ఉంటోంది. 1971 లో భారత్‌పాకిస్థాన్ యుద్ధం తరువాత

బంగ్లాదేశ్ ఆవిర్భవించడంతో బెంగాలీ శరణార్థుల కాలనీ ప్రత్యేకంగా ఢిల్లీలో ఏర్పాటైంది. కె బ్లాక్ లోని ఆమె ఇంటి నుంచి సహాయంగా అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ హరీష్ కుమార్ ఆమెను అనుసరించారు.

అదృష్టం వల్ల తనకు ఈ బాధ్యత వచ్చిందని ఆయన భావోద్వేగంతో అన్నారు. ఈ వయసులో కూడా ఆమె వచ్చి ఓటు వేయడం దేశం లోని ఓటర్లందరికీ స్ఫూర్తి దాయకమని ఆయన చెప్పారు. ఇదే విధంగా మరో శతాధిక వృద్ధులు గ్రేటర్ కైలాష్ నియోజక వర్గంలో ఉన్నారని ఆయన తెలిపారు. కాలీతారా మండల్‌కు నోటిలో దంతాలన్నీ ఊడి పోయినా చేపల కూర పైన, ఓటింగ్ పైనా ఆమెకు మక్కువ తగ్గ లేదు.

