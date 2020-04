పుస్తక ప్రియులకు కల్వకుంట్ల కవిత ప్రశ్న

హైదరాబాద్: ప్రపంచ పుస్తక దినోత్సవం సందర్భంగా పుస్తక ప్రియులకు మాజీ ఎంపి కల్వకుంట్ల కవిత ఓ ప్రశ్నను సంధించారు. పుస్తక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని తాను చదువుతున్న పుస్తకానికి సంబంధించిన వివరాలను ట్విట్టర్ వేదికగా ఆమె వెల్లడించారు. జేర్జ్ డైమండ్ రచించిన గన్స్, జెర్మ్ అండ్ స్టీల్ పుస్తకాన్ని కరోనా లాక్‌డౌన్ సమయంలో రీడింగ్ చేస్తున్నట్టు ట్విట్టర్ వేదికగా కవిత ఓ ఫొటోను షేర్ చేశారు. ఆ పుస్తక పఠనం అనంత రం ఏ చక్కర్డ్ బ్రిలియన్స్ బుక్‌ను చదవనున్నట్టు కవిత తెలిపారు. ఇం దులో భాగంగా ప్రముఖ జర్నలిస్టులు శేఖర్‌గుప్తా, ధన్యారాజేంద్రన్, రాహుల్‌పండిత, నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఎంపి సుప్రియా సూలే, తిరువనంతపురం ఎంపి శశిథరూర్, ప్రముఖ క్రికెటర్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ ప్రస్తుతం ఏయే పుస్తకాలు చదువుతున్నారు, అవి పూర్తయిన తరువాత ఏ పుస్తకం చదువుతారన్న విషయాలను షేర్ చేయాలని ఆమె ట్యాగ్ చేశారు.

#WorldBookDay I am currently RE-reading”Guns,Germs & Steel” probably #Covid19India effect !! 😊Will start “A chequered brilliance” soon.What is your current book ? & the immediate next ? @ShekharGupta @supriya_sule @ShashiTharoor @dhanyarajendran @rahulpandita @VVSLaxman281 pic.twitter.com/JCyynAyWyF

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) April 23, 2020