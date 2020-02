కలిసి నటించనున్న లెజెండ్స్

సౌతిండియా సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, విశ్వ నటుడు కమల్ హాసన్ -సినిమాలకు ఉన్న డిమాండ్ మరే ఇతర హీరోల సినిమాలకు ఉండదనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. ఈ ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరి సినిమా విడుదలైనా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆ హంగామానే వేరుగా ఉంటుంది. అలాంటిది ఇద్దరూ ఒకే ప్రాజెక్టులో భాగమైతే ఇక ఆ సునామీని ఊహించగలమా? మరి కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ అరుదైన ఘట్టాన్ని చూడబోతున్నామని కోలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. దాదాపు 35 ఏళ్ల తర్వాత కమల్‌హాసన్, – రజనీకాంత్ కలిసి ఒకే సినిమాలో కనిపించబోతున్నారని తాజా సమాచారం.

అయితే కమల్ సొంత బ్యానర్ రాజ్‌కమల్ ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్‌లో ఈ కొత్త సినిమాను రూపొందించేందుకు అన్నీ సిద్ధం చేశారని తెలిసింది. ఈ సినిమాలో నటించే నటీనటుల ఎంపిక కూడా జరుగుతోందని సమాచారం. ఈ సినిమాను మార్చి 5వ తేదీన అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారని కోలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దీంతో అటు కమల్ – ఇటు రజీనీ అభిమానుల్లో ఉత్సాహం ఉరకలేస్తోంది. గతంలో చాలా ఏళ్ల క్రిందట ఈ ఇద్దరూ కలిసి కొన్ని సినిమాల్లో నటించారు. చివరగా హిందీలో 1985లో వచ్చిన ‘గిరఫ్తార్’ సినిమాలో నటించిన ఈ లెజెండ్స్ మళ్ళీ ఇన్నేళ్లకు ఒకే సినిమా కోసం కలిసి పనిచేయనుండటం సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది.

