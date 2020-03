ఫ్రీగా డబ్బులిస్తే ఎందుకు తీసుకోరు?

భోపాల్: మధ్యప్రదేశ్‌లో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను ప్రలోభపెట్టేందుకు బిజెపి ప్రయత్నిస్తోందన్న వదంతులను ముఖ్యమంత్రి కమల్‌నాథ్ ధ్రువీకరించారు. ఫ్రీగా బిజెపి పంచిపెడుతున్న డబ్బును తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలకు తాను సలహా కూడా ఇచ్చానని ఆయన చెప్పారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమిపాలైన బిజెపి మళ్లీ అధికారాన్ని దొడ్డిదారిన చేజిక్కించుకునేందుకు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలతో బేరసారాలు జరుపుతోందని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు దిగ్విజయ్ సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించవలసిందిగా మీడియా సోమవారం ముఖ్యమంత్రిని కోరగా తమకు డబ్బు ముట్టచెబుతామంటూ బిజెపి ప్రలోభపెడుతోందని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు కూడా తన దృష్టికి తీసుకువచ్చారని కమల్‌నాథ్ చెప్పారు.

ఊరికే డబ్బు వస్తుంటే ఎందుకు వద్దంటారని, తీసుకోవాలని తానే వారికి చెప్పానని ఆయన అన్నారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిజెపికి 107 లభించగా కాంగ్రెస్ పార్టీ 114 మంది ఎమ్మెల్యేలను గెలుచుకుంది. స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేలు, బిఎస్‌పి, ఎస్‌పి ఎమ్మెల్యేల మద్దతుతో ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేసింది. ఇప్పుడు కొందరు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను ప్రలోభపెట్టేందుకు బిజెపి ప్రయత్నిస్తోందని దిగ్విజయ్ సింగ్ ఆరోపించారు. 5-7 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలకు బిజెపి నుంచి ఫోన్ కాల్స్ వచ్చాయని, మొదటి వాయిదాగా తలా రూ. 50 కోట్లు, రాజ్యసభ ఎన్నికల తర్వాత మరి కొంత ముట్టచెబుతామని వారికి బిజెపి నేతలు ఆశచుపుతున్నారని దిగ్విజయ్ ఆరోపించారు.

Kamal Nath tells Cong MLAs were offered money by BJP, Kamal Nath said he has asked his MLAs to take the money being distributed by BJP for free