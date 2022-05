కన్యాశుల్కంలో ఆలి-ఓలి

విచిత్ర వివాహకర్త…. వితంతు వివాహాలను పూర్తిగా వ్యతిరేకించే ఆదిభట్ల నారాయణ దాసు గారు (తనస్వీయ చరిత్ర నా యెరుక లో),వాటిని ప్రోత్సహించే కందుకూరు వీరేశలింగం గారికి పెట్టిన ముద్దు పేరు. కన్యాశుల్కం నాటకంలో చిత్ర విచిత్రాలయిన అనేక పెళ్ళిళ్ళూ,వివాహాలున్నాయి. నాటకం నిండా బాల్య వివాహాలకూ కన్యాశుల్క స్వీకారానికీ అన్వయాలు అనేకం. అడుగడుక్కీ ఈ సంఘ దురాచారాన్ని ఎత్తి చూపె నాటకం కన్యాశుల్క మనే పేరు సార్ధకం చేసుకుంది : బం.గో.రే. అసలు కన్యాశుల్కం రాయడానికి ప్రేరేపణ బ్రాహ్మల్లో జరిగిన వివాహాల గురించి తయారీ చేసిన ఒక జాబితా. ఇది మహారాజా వారి ఆదేశంతో జరిగింది… Preface To First Editionలో గురజాడ రాసుకున్నది చూడండి….. of the three hundred and forty four (బ్రాహ్మణ శుల్కmarriages) for the year (three years average)&..Ninety nine girls were married at the age of five yers, forty four at four,thirty six at three,six at two and three at the age of one&&.strange it may sound, bargains are sometimes struck for children in the womb!…… Such a scandalous state of things is a disgrace to society, literature can not have a higher function than to show up such practices and give currency to a higher standard of moral ideas &.. బం.గో.రే. అన్నట్లు పేరు సార్ధకం చేసుకుంటూ కన్యాశుల్కం నాటకమంతా రకరకాల పెళ్ళిళ్ళచుట్టూ తిరిగుతుంది. ఆ కోవలోనివే….వినోదం పండించే వివాహం, విషాదం కలిగించే వివాహం, విస్తుగొలిపే వివాహం, వికారం కలిగించే వివాహం మొదలుగాగలవి. వాటిలో కొన్నిటిని గూర్చి చెప్పే ప్రయత్నమే ఈ వ్యాసం.

వితంతు వివాహం, విధవా వివాహం, బాల్య వివాహం, వృద్ధుడు చేసుకునే వివాహం, విధురుడు (అంటే భార్య పోయిన వాడు) చేసుకునే వివాహం,ఆడపిల్ల వేషం వేసుకున్న అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకునే వివాహం,లాభ నష్టాలు బేరేజు వేసుకుని మరీ చేసుకోవాలనుకున్న వివాహం, లాంటివి కొన్ని.

పిల్లను పెళ్లి చేసి రుణాలూపణాలూ తీర్చుకునేందుకు దేశాలు తిప్పుతున్నవివాహం, పదిరాళ్ళు దొరుకుతాయని రామప్పంతులు చేయాలనుకున్న వివాహం, లుబ్దావధాన్లుకి పెళ్ళయితే, వెధవకూతురు మీనాక్షి అట కడుతుందనుకున్న వివాహం, విడో మారేజ్ రిఫార్మ్ కావాలంటే, ఇన్ఫాంట్ మారేజీ అవసరం అని వాదించే వివాహం, చిన్నపిల్లల్ని ముసలివాళ్ళకిచ్చి ‘పెళ్లి’చెయ్యడం మంచిదే అని వాదించే వివాహం లాంటివి మరికొన్ని. పెళ్లి అనేది శుభమే కాబట్టి, అధికస్య అధిక ఫలం అన్నారు కాబట్టి, ఎన్ని సార్లు పెళ్లి చేసుకుంటే అంత మంచిది కాబట్టి, పెళ్లి మీద పెళ్లి మీద పెళ్లి లాంటి పెళ్ళిళ్ళూ చేసుకునే రకం కూడా ఉన్నాయి.

ఇలాంటి వివాహం గురించి, అంటే అధికస్య అధిక ఫలం అనుకునేవి…. హాలీవుడ్ దివా ఎలిజబెత్ టీలర్ చదివి ప్రభావితమయిదేమోనని డౌటనుమానం.ఎందుకంటె ఆమె ఏకంగా ఎడుగురుని పెళ్లిచేసుకుంది. అందులో ఒక్కడినే రెండుసార్లు పెళ్లి చేసుకుంది!.

రెండేళ్ళకో, ముడేళ్ళకో బాల్చి తన్నేసేవాడికిచ్చిపెళ్ళిచేస్తే రిచ్ విడో గా ఉన్న దాన్ని పెళ్లి చేసుకుని శాశ్వత కీర్తిని సాధించాలనుకుని ఆశపడి చేసుకోవాలనుకున్న వివాహం.వివాహం వల్ల ధనయోగం ఉందనిఆశ పడి చేసుకావాలనుకునే వివాహం. రుణ బాధలు తీర్చుకునేనెపంతో తక్కువ శుల్కానికే పిల్లకు వివాహం చేయాలనుకోవడం, పరాశర స్మృతిలో స్పష్టంగా ఉంది కాబట్టి విధవలు పెళ్లి చేసుకోవాలి అనే దబాయింపు వివాహం.

పెళ్లి అయిందో లేదో తేల్చుకోలేని వివాహం (పూట కూళ్ళమ్మముచ్చటగా తప్పటడుగులు వేసే రోజుల్లో ఒక కుస్టు ముసలాడికి కట్ట నిశ్చయించారు.. పుస్తె కట్టబోతుంటేనో, కట్టిన ఉత్తర క్షణం లోనో ఆ ముసలాడు పెళ్లి పీటలమీదే గుతుక్కుమన్నాడు.. అప్పుడు పెళ్లి అయినట్టా? కానట్టా? అని మీమాంస వచ్చింది …ఇది గిరీశం చెప్పిన వివాహం). ఇంట్లో చాకిరీ చేయిన్చుకునేందుకే విధవల పెళ్లి కూడదంటారనే అర్గ్యుమెంటూ, సోషల్ రిఫార్మ్ బండికి విధవా వివాహం– నాచి కొశ్చన్ రెండు చక్రాలు కాబట్టి చేసుకునే వివాహం.

గిరీశంని అమందానంద కందళిత హ్రుదయారవిందుని చేసే, వృద్ధాప్యం లో లుబ్ధావధాన్లు చేసుకోవాలనుకున్న వివాహం, పెళ్ళికూతుర్ని పంపిస్తే పదిరుపాయిల ఖర్చుతో ముడి పెట్టేసే వివాహం.

క్షణంలోనే కావాలనీ అంతలోనే వద్దనే వివాహం. పెళ్లి మానేస్తే పెళ్ళాం కన్నఎక్కువ సంరక్షణ చేస్తాననే భరోసా ఇస్తూ, ఇప్పటి సహజీవనం లాంటి అభయమిచ్చే వివాహం, తప్పిపోయిన వివాహం వల్ల ఖర్చులు కలిసిరావడం, పెళ్లి చేసుకుని కడుపు ఫలిస్తే ఇల్లు పదిళ్ళు అవుతుందనే ఆశతో చేసుకునే వివాహం, సానిది ఎక్కడయినా పెళ్లి చేసుకోమనదు అనడం,దివ్యస్తలాల్లో ఉన్న ఎకరాత్ర వివాహ ఆచారం,రూపాయిలు చేతిలో పడితే గాని జరగని వివాహం, యంగ్ విడోని పుట్టించడం దేవుడుదే తప్పనడం, బంగారపు బొమ్మలాంటి బుచ్చమ్మని పునిస్త్రీ (అంటే పెళ్ళిచేసుకుని)చేయలేక పోయినందుకు విచార పడ్డ వివాహం, నన్ను పెళ్లాడితే బతికున్నంత కాలం నవ్వుతూ ఉంటాం,కాబట్టి చేసుకుంటాననే వివాహం.

లేచిపోడానికి చెల్లి పెళ్ళికి ముడి పెట్టిన వివాహం. రెండో పెళ్లి ముండ మొగుడొచ్చి పిశాచమై నాపీక పిసికి చంపేస్తాడు అని భయపెట్టే వివాహం. రెండో పెళ్లి అయితే మాత్రం గప్ చిప్ గా ఊరుకోవాలి గాని అల్లరి చేసుకోకూడదు అని ద్వితీయ వివాహం పై కూతురు తండ్రికి ఇచ్చిన ఉచిత/ఉత్తమ సలహా.

అంతలోనే ఆ మొగుడు దానిక్కూడా కనపడి ముండా!మళ్ళీ పెళ్ళాడావే.. నీ కొత్త మొగుడు పీక పిసికేస్తాను అని నాన్నతో చెప్పడం, ఇలాoటివి ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని యoతమందిని కడ తేర్చిందో కాకపోతే ముసలి వెధవకి పెళ్ళిచేసుకోవడం పోయేకాలవే( ఇది లుబ్ధావ దాన్లు స్వగతం),పెళ్ళికూతురు రెండో పెళ్లి పిల్ల,దాన్ని అమ్మి,డబ్బు చేయి చిక్కించుకొని ఉడాయించే వివాహం, …..

నన్నడిగితే విధవలు పెళ్లి చేసుకోవడమే ఉత్తమం అంటాను,మా సూపెరింటు పిల్లలతో ఉన్న రెండో దొరసాన్ని పెళ్ళాడి సుఖంగా ఉండలేదా!… అంటే మామ గారి అభిప్పరాయం పెయ్యితోటొచ్చిన ఆవు మేలు కదా అని….! భగవంతుడు తెల్లవాడితో ఏమన్నాడూ? విధవని పెళ్ళాడు అన్నాడు, రాముడు తెలుగు వాడితో ఏమన్నాడూ? విధవని పెళ్ళాడొద్దన్నాడు…..(ఇది విధవా వివాహ విషయoలో తెల్లోడికీ, నల్లోడికీ ఉన్న భేదం).

నన్ను పెల్లాడుతానని ప్రమాణం చేసారు కాదే! మీకు కాగల పెళ్ళాన్ని కదా ఎక్కడికి పోతాను?

నిన్ను పెళ్ళాడుతానని ఇదిగో దీపం ఆర్పేస్తున్నాను! (మీనాక్షి..రామప్పంతులు సంభాషణ ).

(మధురవాణి తో మీనాక్షి) పెళ్ళాడుతానన్నాడు,దీపం ఆర్పి ప్రమాణం చేసాడు.

(రామప్పంతులుకు మధురవాణి సూచన) ఆమె బ్రతుకు భ్రష్టు చేయనే చేసారు పెళ్ళాడి తప్పు దిద్దుకోండి.. పెళ్ళాడి వస్తేనే తలుపు తీస్తాను..

(రామప్పంతులు ధర్మ సందేహం !) ఇప్పుడు ఇంటికి యజమాని ఎవరూ? ఇంత డబ్బుండీ ,డబ్బుకి లోభపడి ఒక్కగానొక్క కూతుర్ని ముసలివాడికి అమ్మాను ..నా జీవానికి ఉసూరుమంటూ అది కాని తిరుగులు తిరిగిందంటే దానిదా తప్పు..ముసలి వెధవని నాకు పెల్లెంటీ? (లుబ్ధావదాన్లు పశ్చాతాపం)…. లుబ్ధావదాన్లు పెల్లాడినిగుంట (గుంటడు!) కంటెతో పారిపోయిన వివాహం..

(లుబ్ధావదాన్లుకి సౌజన్యారావు సలహా) ముసలి వాళ్ళు పెళ్లి కూడదనీ కన్యాశుల్కం తప్పనీ, ఇప్పటికయినా మీకు నమ్మకం కలిగితే ఇలాంటి దురాచారాలు మాన్పడానికి రాజమహేంద్రవరంలో ఒక సభ ఉంది దానికి మీకుతోచిన డబ్బివ్వండి….. (గుంట వేషంలోనున్న శిష్యునికి కరటక శాస్త్రి హామీ ) నీ పెళ్లి మాట నా పెళ్ళాం తో arrangement చేసి మరీ వెళ్తాను.

(పిల్లల్ని అమ్ముకోవడం సమర్ధిస్తూఅగ్నిహోత్రవదాన్లు argument) ఆ హా! మా మేనత్తల్నీ అందర్నీ కుడా అమ్మరండీ!వాళ్ళంతా పునిస్త్రీ చావే చచ్చారు మా తండ్రి మేనత్తల్ని కూడా అమ్మడవే జరిగిందట…….వైధవ్యం అనుభవించిన వాళ్ళంతా పూర్వకాలంలో యెంత ప్రతిష్టగా బ్రతికారు కాదూ!…

(సౌజన్యారావు పంతులు సూచన ) మీ రెండో పిల్లకి తగిన వరుడ్ని చూసి పెళ్లి చేయండి&…ఏం సుఖ పడుతుందని ముసలి వాలకియ్యడం!

(అగ్నిహోత్రుని కోపం) వెధవ ముందని లేవదీసుకుపోయిన ఫకీరు వెధవ పక్షం మాట్లాడుతావు? యేవి పెద్దమనిశివయ్యా!…..వెధవ ముండలకి పెళ్లి చేయ్యలనే పోయే కాలం పట్టుకుందేవి పెద్ద పెద్ద వాలకి కూడానూ…

(నాయుడు కోర్టు లో )ఈయనే (అగ్నిహోత్రావధాన్లు) లుబ్దావధాన్లు గారికి తన కొమార్తెను పద్దేనిమిదివందల రూపాయలకు కన్యాదానం చేయడానికి బెరమాడుకొని, కాబోయే అల్లుడికి దేహశుద్ధి చేసాడు…

(అగ్నిహోత్రావధాన్లు అనుమానం) ఆ పంతులు (సౌజన్యారావు) అవధాని కూతుర్ని పెల్లాడుతాడా ఎమిషీ!…

అషయితే వెధవ ముండని పెళ్ళాడిన చావాటి పీనుగును వెనకేసుకుని, నా పీక ఎందుకు నొక్కుచున్నాడూ? వీడి శ్రాద్ధం చెట్టుకింద పెట్టా! ఏదీ వెధవని చంపేస్తాను….. అల్లుణ్ణి హతమారిస్తే, కూతురు డబ్బిల్ వెధవవుతుంది… శాతించండి….. ఇవండీ ఓలి ఇచ్చి ఆలిని తెచ్చుకుంటే జరిగే కొన్ని తమాషాలు!

-జగదీశ్వర్‌రావు

