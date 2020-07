న్యూఢిల్లీ: టీమిండియాలో చేరిన కొత్తలో అప్పటి కెప్టెన్ వెంకటరాఘవన్‌ను చూసి గజగజ వణికి పోయేవాడినని భారత క్రికెట్ దిగ్గజం కపిల్ దేవ్ పేర్కొన్నాడు. 1979లో నేడు ఇంగ్లండ్ వెళ్లినప్పుడు అతనే కెప్టెన్. ఎప్పుడూ అతని కంటబడని సీటును వెతుక్కునే వాడిని. నాతో బేడీ, ప్రసన్న, చంద్రశేఖర్ బాగానే ఉండేవారు. అయితే అప్పటి సారధి వెంకటరాఘవన్‌ను చూస్తే మాత్రం చాలా భయంగా ఉండేది. ఇక, బేడీ, ప్రసన్న తదితరులు కూడా అతనితో మాట్లాడేందుకు పెద్దగా ఇష్టపడే వారు కాదు. ఇక, వెంకటరాఘవన్ మాములుగానే నన్ను చూసినప్పుడల్లో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసేవాడు.

ఇక, డిన్నర్ సమయంలో అతని కంటపడకుండా జాగ్రత్త పడేవాడినని కపిల్ వివరించాడు. ఇక, వెంకటరాఘవన్ కోపానికి కారణం తాను ఎక్కువగా తినడమేనని చెప్పాడు. ఎందుకంటే తనకు ఆహారం అంటే చాలా ఇష్టమని, అందుకే ఎక్కువగా తినేవాడినని తెలిపాడు. ఇది వెంకటరాఘవన్‌కు ఏమాత్రం నచ్చేది కాదన్నాడు. అందుకే తనను తరచు తిట్టేవాడని పేర్కొన్నాడు. డబ్లూవి. రామన్‌కు ఇచ్చిన ఓ ప్రత్యేక ఇంటర్వూలో కపిల్‌దేవ్ ఈ విషయాలు వెల్లడించాడు.

Kapil Dev says I Was very scared of him