జవహర్‌నగర్: ఓ భూ వివాదంలో ఉప్పల్ ఎంఎల్‌ఎ భేతి సుభాష్‌రెడ్డిపై కోర్టు ఆదేశాల మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు జవహర్‌నగర్ ఇన్‌స్పెక్టర్ మధుకుమార్ తెలిపారు. ఇదే కేసులో కాప్రా మండల తహసీల్దార్ కె.గౌతమ్‌ కుమార్‌పై కూడా కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. 120 బీ, 166 ఏ, 167, 168, 170, 171, 447, 468, 471, 307, 506 ఐపిసి సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం… మేడ్చల్ జిల్లా కాప్రా మండలం కాప్రా సాకేత్ సమీపంలోని సర్వే నెంబర్ 152లో 90 ఎకరాల భూమిపై ఫిర్యాదుదారు క్లయింట్ జూలకంటి నాగరాజుకు చెందిన భూ వివాదంలో వారు తలదూర్చి బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని అడ్వకేట్ మేకల శ్రీనివాస్‌యాదవ్ కోర్టును ఆశ్రయించాడు.

మార్చి 16వ తేదీన భూ యజమాని జూలకంటి నాగరాజు తన స్థలం చుట్టూ ఏర్పాటు చేసిన కంచెను తహసీల్దార్ గౌతమ్‌కుమార్‌తో పాటు రెవెన్యూ సిబ్బంది, మరికొంత మంది గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వచ్చి జెసిబి వాహనాలతో బలవంతంగా తొలగించారని తెలిపారు. జెసిబి డ్రైవర్ ఒకరు ఫిర్యాదుదారు క్లయింట్ నాగరాజును చంపడానికి ప్రయత్నించారని పేర్కొన్నారు. అదే రోజు సాయంత్రం తహసీల్దార్ గౌతమ్‌కుమార్, ఉప్పల్ ఎంఎల్‌ఎ సుభాష్‌రెడ్డి ఏజెంట్లు ఫిర్యాదుదారున్ని పిలిచి సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారని తెలిపారు.

డబ్బులు డిమాండ్ చేశారని, లేకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయని బెరించడడంతో ఫిర్యాదుదారుడు కోర్టును ఆశ్రయించాడు. తమ స్థలంపై హైకోర్టు ఆదేశాల ఉన్నప్పటికి ఎంఎల్‌ఎ, తహసీల్దార్‌లు తమను బెదిరిస్తూ సెటిల్‌మెంట్ పేరుతో డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నారని వారు వాపోయారు. ఈ విషయమై తాము కోర్టును ఆశ్రయించి న్యాయం చేయాలని కోరగా వారిపై కేసులు నమోదు చేయాలని పోలీసులను ఆదేశించినట్లు ఫిర్యాదుదారుడు మేకల శ్రీనివాస్‌యాదవ్ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఉప్పల్ ఎంఎల్ భేతిసుభాష్‌రెడ్డి, కాప్రా మండల తహసీల్దార్ కె. గౌతమ్‌కుమార్‌పై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఇన్‌స్పెక్టర్ మధుకుమార్ తెలిపారు.

