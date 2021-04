కర్నాటక ఎత్తుగడ!

తాగు నీటి సాకుతో జూరాల బ్యాక్ వ్యాటర్‌పై ఎత్తిపోతలకు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా టెండర్

గంజిపల్లి వద్ద కృష్ణా నదిపై రూ.192 కోట్లతో పథకం

తెలంగాణ గ్రామాలకు పొంచి ఉన్న మంచి నీటి కటకట

కేంద్రం వెంటనే అడ్డుకోవాలి : గద్వాల ఎంఎల్‌ఎ

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: అక్రమ నీటిప్రాజెక్టులకు కేరాఫ్‌గా ఉన్న కర్ణాటక ప్రభుత్వం మరో జలదోపిడికి సిద్ధ్దపడింది. గుట్టు చప్పుడు కాకుండా కృష్ణానదీజాలను తాగునీటిసాకుతో తోడేసేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖద్వారం నిర్మించిన జూరాల జలాశయం బ్యాక్ వాటర్‌ను ఉపయోంగించుకునేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం రూ.192 కోట్లతో ఎత్తిపోతల పథకాన్ని నిర్మించబోతోంది. ఇందుకోసం గుట్టు చప్పుడు కాకుండా టెండర్లు కూడా పిలిచినట్టు సమాచారం. జూరాల ప్రాజెక్టులో జలాశయంలోని వెనుక జలాల నుంచి 0.2టిఎంసీల నీటిని ఉపయోగించుకునేందుకు భారీ పంప్‌హౌస్ నిర్మించబోతోంది. రాష్ట్ర సరిహద్దులో జూరాలకు 16 కిలోమీటర్ల ఎగువన రాయచూర్ జిల్లా గంజిపల్లి వద్ద ఈ ఎత్తిపోతల పథకం నిర్మిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఇది పూర్తయితే గోదావరి నదిపైన మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీరాంసాగర్ వెనుకజలాలను ఉపయోగించుకుంటు నిర్మించిన మరో బాబ్లీ ప్రాజెక్టును తలపించనుందన్న ఆందోళనలు జూరాల రైతుల నుంచి వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ఏదేమైన అనుమతులు లేకుండా కర్ణాటక ప్రభుత్వ గంజిపల్లి దగ్గర నిర్మించబోయే ఎత్తిపోతల పథకం వల్ల జూరాల ప్రాంత రైతులు మరింత నష్టపోయే పరిస్థితులు ఏర్పడనున్నాయి. కర్ణాటక ప్రభుత్వం గంజిపల్లి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టును నిర్మిస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జూరాల జలాశయం నుంచి తాగునీటి అవసరాలు తీర్చుకుంటున్న గ్రామాలకు వేసవిలో తాగునీటికి కటకటలాడే ప్రమాదం పొంచిఉందంటున్నారు. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ధరూర్ మండలం రేవులపల్లి వద్ద కృష్ణానదిపై 1996లో జూరాల ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్మించారు. జూరాల జాలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటినిలువ సామర్ధం 9.68టీఎంసిలు మాత్రమే. జలాశయంలో ఉన్న నిలువ నీటిలో 6టీఎంసీల లైవ్ జలాలు మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటున్నారు. జలాశయంలో 3టిఎంసీల మేరకు నిటినిల్వలు డెడ్‌స్టోరేజి కింద మిగిలిపోతాయి. ఈ నీటి అధారంగానే జూరాల జలాశయానికి ఇరువైపులా మిషన్ భగీరధ పధకాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇన్‌టేక్ పాయింట్లు కూడా కనీస నీటిమట్టాల ఆధారంగా నిర్మించారు.

జూరాల ప్రాజెక్టు నిర్మాణ సందర్బంలో అప్పటి ఏపి పాలకులు చూపిన నిర్లక్షత కారణంగా వాటి ఫలితం ఇప్పుడిప్పుడే కనిపిస్తోంది. జూరాల ప్రాజెక్టులో 67క్రస్ట్‌గేట్లు నిర్మించారు. ఎడమ వైపు నాలుగు నాన్‌ఓవర్‌ఫ్లో బ్లాకులు, కుడివైపు 10నాన్‌ఓవర్‌ఫ్లో బ్లాకులు ,మరో 6 జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తికి సంబంధించిన బ్లాకులు నిర్మించారు. ప్రాజెక్టులో మొత్తం 84బ్లాకులు ఉన్నాయి. ఇన్ని బ్లాకులు ఉన్న ప్రాజెక్టు దేశంలో మరెక్కడా లేదని నీటిపారుదల అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే నిర్మాణ సందర్బంగా డిజైన్లలో చేసిన తప్పిదాలు ఇప్పడు శాపంగా మారాయి. జూరాల జలాశయంలో సిల్ట్‌గేట్లు ఏర్పాటు చేయకపోవటం వల్ల జలాశయంలో పూడిక వేగంగా పెరిగిపోతోంది. డెడ్‌స్టోరేజికింద మిగిలిపోయే 3టిఎంసీలుకూడ సిల్ట్ కారణంగా తగ్గిపోతున్నాయి. సిల్ట్ గేట్లు ఏర్పాటు చేసివుంటే ప్రతిఏటా వరదల కాలంలో ఈ గేట్లు ఎత్తి జలాశయంలో పూడికను డ్యాం నుంచి దిగువకు పంపే అవకాశ ఉండేది. దీనివల్ల జూరాల జలాశయంలోని డెడ్‌స్టోరేజి నీటి నిల్వలు వేసవిలో తాగునీటి అవసరాలకు ఉపయోగపడుతూ వచ్చేవి.

వేసవిలో ఊటనీరే ఆదుకుంటోంది

జూరాల జలాశయంలో పూడిక పడినా ఎగువ కృష్ణానదినుంచి వచ్చే ఊటనీరే కొంతవరకూ ఆదుకుంటూ వస్తోంది. ఏనదిలోనైనా సీపేజ్ వాటర్ కింద అంతో ఇంతో నీరు జలాశయాల్లోకి చేరటం సహజం. కర్ణాటకలో నారాయణపూర్ ప్రాజెక్టు ఆయకట్టులో సాగుచేసిన పంటపోలాలనుంచి కూడా మురుగునీరు నారాయణపూర్ ప్రాజెక్టు దిగువన కృష్ణానదిలోకే చేరుతుంది. దీంతో ప్రతిఏటా వేసవిలో కృష్ణానది ద్వారా ఎగువ నుంచి సుమారు 2000క్యూసెక్కుల నీరు జూరాల జలాశయాలనికి చేరుకునేది. జూరాల డెడ్‌స్టోరేజి నీటి నిల్వలు పూడిక వల్ల తగ్గిపోయినప్పటికీ ఎగువనుంచి వచ్చే ఊటనీటి ప్రవాహాలు పూడిక నష్టాన్ని కొంతమేరకు తీర్చేవని చెబుతున్నారు. తాగునీటికి కూడా ఈ ఊటనీరే ఉపయోగపడేది. కర్ణాటక ప్రభుత్వం జూరాల ఎగువన గంజిపల్లి ఎత్తిపోతల పధకాన్ని నిర్మించటం ద్వారా ఇక ఎగువనుంచి వచ్చే ఊటనీటికి బ్రేకులు పడతాయన్న ఆందోళనలు జూరాల ప్రాంత ప్రజలనుంచి వ్యక్తమవుతున్నాయి.

కేంద్రం అడ్డుకోవాలి :ఎమ్మెల్యే కృష్ణమోహన్ రెడ్డి

కర్నాటక ప్రభుత్వం జూరాల ఎగువన బ్యాక్‌వాటర్ ఆధారంగా ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా అక్రమంగా నిర్మిస్తున్న గంజిపల్లి ఎత్తిపోతల పధకాన్ని వెంటనే నిలిపివేయాలని గద్వాల ఎమ్మెల్యే కృష్ణమోహన్ రెడ్డి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ణప్తి చేశారు. తాగునీటి పేరుతో నిర్మిస్తున్న ఈ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు పూర్తయితే వెంటనే దీని ప్రభావం అంతగా కనిపించకపోయినా, రానున్న రోజుల్లో వేసవిలో జారాల ప్రాంత ఆయకట్టు గ్రామాలు తాగునీటికి కటకటలాడాల్సి వస్తుందన్నారు. జూరాలకు మార్చి, ఏప్రిల్ , మే నెలల్లో ఎగువన కృష్ణానది నుంచి వచ్చే ఊటనీరు పూర్తిగా ఆగిపోతుందని తెలిపారు.

ఇప్పటికే రాయచూర్ జిల్లాలో అక్రమంగా నిర్మించిన బ్యారెజ్ కం బ్రిడ్జిల కారణంగా జారాలకు రెండు మూడు వందలకు మించి ఊటనీరు రావటం లేదన్నారు. ఇక ఈ పరిస్థితుల్లో మరో ఎత్తిపోతల పధకాన్ని జూరాల బ్యాక్‌వాటర్‌లో నిర్మిస్తే తాము మరింత నష్టపోవాల్సి వస్తుందన్నారు. కేంద్రప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి గంజిపల్లి లిఫ్ట్ స్కీంను ఆపకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయాల్సి వస్తుందని ఎమ్మెల్యే కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు.

Karnataka govt going to build an Irrigation project with Rs 192 cr