బెంగళూరు : బెంగళూరుతో పాటు కర్నాటకలోని వివిధ ప్రాంతాలలో సెక్షన్ 144 కింద నిషేధాజ్ఞలు విధించినందుకు బిఎస్ యడియూరప్ప ప్రభుత్వంపై కర్నాటక హైకోర్టు మండిపడింది. డిసెంబర్ 19 నుంచి 21వ తేదీ వరకు బెంగళూరులో నిషేధాజ్ఞలు విధిస్తూ జారీచేసిన ఉత్తర్వుల చట్టబద్ధతను పరిశీలిస్తామని హైకోర్టు శుక్రవారం స్పష్టం చేసింది. పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రజలు నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించడాన్ని నిషేధించడానికి ప్రభుత్వం 144 సెక్షన్ విధించడాన్ని సవాలు చేస్తూ పలు పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. వీటిపై చీఫ్ జస్టిస్ అభయ్ శ్రీనివాస్ ఓకా విచారణ జరిపారు. అన్ని నిరసనలను నిషేధించదలచుకున్నారా అని ఆయన ప్రభుత్వ అటార్నీ జనరల్‌ను ప్రశ్నించారు. నిరసన ప్రదర్శన జరపడానికి అంతకుముందు ఇచ్చిన అనుమతిని చివరి నిమిషంలో ఎలా రద్దు చేస్తారని చీఫ్ జస్టిస్ నిలదీశారు.

దీనిపై తగిన వివరణ సాయంత్రం 4 గంటలలోగా ఇవ్వాలని ఎజిని ఆయన ఆదేశించారు. అన్ని ప్రదర్శనలు హింసాత్మకంగా మారతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోందా అని ఆయన అడిగారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో విభేదించిన రచయిత కాని కళాకారుడు కాని శాంతియుతంగా నిరసన తెలియచేసుకోకూడదా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. గురువారం కర్నాటకలోని వివిధ ప్రాంతాలలో సిఎఎకి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ సందర్భంగా చరిత్రకారుడు రామచంద్ర గుహతో పాటు వందలాది మంది విద్యార్థులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇదే విషయాన్ని ఒక పిటిషనర్ ప్రధాన న్యాయమూర్తి దృష్టికి తీసుకురాగా విద్యార్థులను ఎందుకు పోలీసు స్టేషన్‌కు తీసుకువెళ్లారు.. వారిని అక్కడ ఉంచడమే మీకు అభిమతమా అంటూ సిజె ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శనివారం వరకే నిషేధాజ్ఞలు అమలులో ఉంటాయని ఎజి తెలియచేయగా ఈ నిషేధాజ్ఞల చట్టబద్ధతను ఆ తర్వాత కూడా తేలుస్తామని ప్రధాన న్యాయమూర్తి స్పష్టం చేశారు.

