ఆ నాలుగు రాష్ట్రాల వారికి నో ఎంట్రీ

కర్నాటక ప్రకటన

బస్సులు, క్యాబ్‌లకు అనుమతి

బెంగళూరు: కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని కట్టడి చేసేందుకు ఈ నెలాఖరు వరకు కొన్ని సడలింపులతో లాక్‌డౌన్‌ను పొడిగించిన వేళ కర్నాటక ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకొంది.

మే 31 వరకు నాలుగు రాష్ట్రాల నుంచి దేశీయ, అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులను తమ రాష్ట్రంలోకి అనుమతించబోమని స్పష్టం చేసింది. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాలనుంచి తమ రాష్ట్రంలోకి ప్రయాణికులెవరినీ అంగీకరించబోమని తెలిపింది. ఇప్పటివరకు కర్నాటకలో 1231 పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా, 30 మంది చనిపోయారు. బస్సుల్లో 30 మంది ప్రయా ణికులను మాత్రమే అనుమతిస్తామని చెప్పారు.

అలాగే మంగళవారంనుంచి ఓలా, ఉబెర్ క్యాబ్ సర్వీసులను కూడా అనుమతించనున్నట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రాల మధ్య బస్సు సర్వీసులను నడిపే విషయంలో ఆయా రాష్ట్రప్రభుత్వాలే సమన్వయం చేసుకోవాలని కేంద్రం స్పష్టం చేసిన నేపథ్యంలో కర్నాటక ఈ నిర్ణయాలు తీసుకొంది.కాగా ఆదివారాల్లో మాత్రం కర్నాటకలో పూర్తి లాక్‌డౌన్‌ను అమలు చేయనున్నట్లు డిప్యూటీ సిఎం తెలిపారు.

Karnataka not to allow entry of people from four states