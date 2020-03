ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా విడుదలకు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు

న్యూఢిల్లీ: మాజీ కేంద్రశ్రీనగర్: మాజీ ముఖ్యమంత్రి, నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అధ్యక్షుడు ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా నిర్బంధాన్ని జమ్మూ కశ్మీరు పాలనా యంత్రాంగం ఎత్తివేసింది. గత ఏడాది ఆగస్టు నుంచి ఆయన నిర్బంధంలో ఉన్నారు. జమ్మూ కశ్మీరుకు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తిని తొలగిస్తూ ఆర్టికల్ 370 ని కేంద్ర ప్రభుత్వం గత ఏడాది ఆగస్టులో రద్దు చేసింది. అప్పటి నుంచి అబ్దుల్లాతోపాటు ఆయన కుమారుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఓమర్ అబ్దుల్లా, మరో మాజీ ముఖ్యమంత్రి మెహబూబా ముఫ్తి, మరి కొందరు ప్రతిపక్ష నేతలను నిర్బంధించింది. ఏడు నెలల పాటు నిర్బంధంలో ఉన్న ఫరూఖ్ అబ్దుల్లాకు ఎట్టకేలకు విడుదలయ్యేందుకు మార్గం సుగమమైంది.

Kashmir govt revokes Abdullah’s detention order,Farooq Abdullah, along with son Omar and former chief minister and Peoples Democratic Party (PDP) chief Mehbooba Mufti, were detained on August 4, 2019,