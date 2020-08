వేదికగా మారనున్న కరీంనగర్ లోయర్ మానేరు డ్యామ్

రిజర్వాయర్ మధ్యలో సహజ శిలల నిర్మాణాలతో ద్వీపకల్ప నిర్మాణం

రూ.20 కోట్ల వ్యయంతో అంచనాలను రూపొందించిన అధికారులు

ప్రాజెక్ట్ డిజైన్‌ను రూపొంచిందిన బెంగళూరుకు చెందిన ఆర్కిటెక్చర్ సంస్థ

సిఎం కెసిఆర్ వద్దకు చేరిన డిపిఆర్… ఆయన నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించగానే పనులు ప్రారంభం

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద పర్యాటక ప్రాంతంగా కెసిఆర్ ఐలాండ్ రూపుదిద్దుకోనుంది. ఇక్కడకు వచ్చే వారికి సరికొత్త అనుభూతి లభించే విధంగా ఐలాండ్ నిర్మితం కానుంది. దీనికి కరీంనగర్‌లోని దిగుమ మానేరు డ్యామ్ వేదికగా మారనుంది. డ్యామ్ వద్ద నున్న రిజర్వాయర్ మధ్యలో కెసిఆర్ ఐలాండ్ పర్యాటక కేంద్రం చూడ చక్కని ల్యాండ్ స్కేప్‌లతో అత్యంత రమణీయంగా, శోభాయమనంగా నిర్మితంకానుంది. భారీ జలాశయం మధ్యలో సహజ శిలల నిర్మాణాలతో నిర్మించిన కొండతో పాటు అర్ధ కిలోమీటర్ల మేర కేబుల్ స్పెన్షన్ వంతెన నిర్మాణాన్ని చేపట్టే విధంగా ప్రణాళికలు సిద్దమవుతున్నాయి.

ఐలాండ్ చుట్టూ అందంగా తీర్చిదిద్దిన తోటలు, ఎత్తైన చెట్ల ప్రకృతి దృశ్యం మరింత కమనీయంగా కనిపించనుంది. దీనికి సుమారు రూ.20 కోట్ల వ్యయంతో సంబంధిత అధికారులు తగు ప్రతిపాదనలను రూపొందించారు. ఈ ప్రాజెక్టును సాధ్యమైనంత త్వరగా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే విధంగా అధికారులు యత్నిస్తున్నారు. ఈ ఐలాండ్ నిర్మాణం పూర్తి అయితే దేశంలోనే సరికొత్త ఐకానిక్ ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందడం ఖాయమని తెలుస్తోంది. ఇక ఐలాండ్‌ను సందర్శించే వారికి కొండపైనే బస చేసే విధంగా అధునాతన కాటేజ్‌లను కూడా నిర్మించనున్నారు. అలాగే నోరూరించే పలు రకాల రుచికరమైన వంటకాలను అందించేందుకు పలు రెస్టారెంట్లు కూడా రానున్నాయి.

కేవలం పర్యాటక ప్రాంతంగానే కాకుండా ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ ఫంక్షన్లు నిర్వహించడానికి వీలుగా గ్లాస్డ్ బ్యాంకెట్ హాల్ నిర్మాణాలను కూడా చేపడతారు. అలాగే ఐలాండ్‌లో ధ్యాన కేంద్రంతో పాటు ఐదు ప్రీమియం సూట్లు, ఇండోనేషియా ఆర్కిటెక్చర్‌తో 18 వెదురు కుటీరాలు, 40 మంది కూర్చునే సామర్థ్యం ఉన్న ఫ్లోటింగ్ రెస్టారెంట్, క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్లు, కాక్టెయిల్ పార్టీలకు తేలియాడే వంతెనలు, కొండపై ప్రీమియం సూట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పిల్లలు,పెద్దలకు ప్రత్యేక ఈత కొలనులు, రెండు ఎత్తైన వంతెనలు, ఇతర ఆకర్షణలు కూడా ప్రాజెక్టు ప్రణాళికలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ఒక వివరణాత్మక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ (డిపిఆర్) అధికారులు రూపొందించారు. దీనిని కొద్ది రోజుల క్రితమే ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్‌కు అందజేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. దీనికి సిఎం నుంచి అనుమతి రాగానే వెంటనే టెండర్లను ఆహ్వానించనున్నారు.

దిగువ మనేరు ఆనకట్ట వద్ద ’కెసిఆర్ ఐలాండ్’ తో ఆకర్షణ కేంద్రాన్ని నిర్మించాలన్నది అక్కడి ప్రజాప్రతినిధులు కొద్ది నెలలుగా యత్నిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కరీంనగర్ నగర పునరుద్ధరణ కార్యక్రమం కింద ’కెసిఆర్ ద్వీపం’ అభివృద్ధిని కరీంనగర్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ చేపట్టింది. మెగా కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ సృష్టించిన సహజ వనరులను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకునేందుకు కార్పొరేషన్ అందివచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని యత్నిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే మానేరు జలాశయంలో సహజసిద్దంగా ఉన్న కొండలు, భారీ రాళ్ళను అందమైన వనంగా రూపొందించాలని భావిస్తోంది. సుమారు రూ .20 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టనున్న ఈ ప్రాజెక్టు కింద రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ ఇప్పటికే రూ. 5 కోట్ల వ్యయంతో మొదటి దశ పనులను చేపట్టడానికి అనుమతి ఇచ్చింది. కాగా సమగ్ర పట్టణాభివృద్ధి కోసం ఇప్పటికే కరీంనగర్ కార్పొరేషన్‌కు ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్‌రావు రూ.100 కోట్లను కేటాయించారు.

ఇందులో నుంచి కార్పొరేషన్ కూడా ఐలాండ్ నిర్మాణం కోసం మరో రూ. 3 కోట్లను కేటాయించింది. ఎల్‌ఎమ్‌డి (లోయర్ మానేరు డ్యామ్) మధ్యలో ఉన్న ద్వీపంలోని మైసమ్మగుట్ట అనే కొండను ఈ ప్రాజెక్టు కింద అభివృద్ధి కోసం గుర్తించారు. ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ పనులు బెంగళూరుకు చెందిన ఆర్కిటెక్చర్ సంస్థకు కట్టబెట్టారు. ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు ఇప్పటికే ఈ ప్రదేశాన్ని సందర్శించి కెసిఆర్ ఐలాండ్ నిర్మాణానికి అదే సరైన ప్రాంతంగా ఆమోదించారని తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఒక ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రంగా కరీంనగర్ ఎదగడానికి అనేక కార్యక్రమాలలో భాగంగా కెసిఆర్ ఐలాండ్‌ను చేపడుతున్నారు.

