విద్యారంగానికి ఆయన విశిష్ట సేవలు మరువలేనివి

ప్రధాని మోడీకి ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ లేఖ

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి పివి నరసింహారావు పేరుగా మార్పు చేయాలని కోరుతూ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్‌రావు ఆదివారం ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోడీకి ఒక లేఖ రాశారు. దివంగత ప్రధాని పివి నరసింహారావు శత జయంతి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని మోదీకి ఈ లేఖ రాశారు. 1991లో పివి ప్రధానిగా కొనసాగుతున్న సమయంలో దేశం పూర్తిగా ఆర్ధిక సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతోందన్నారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో పివి తన చతురతతో పలు రంగాల్లో అనేక సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టారు. భారతదేశంలో స్థిరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థను తీసుకరావడంతో పాటు దేశాన్ని అభివృద్ధి బాటలో తీసుకెళ్ళిన మహనీయుడుగా లేఖలో సిఎం కెసిఆర్ పేర్కొన్నారు. ప్రధానంగా విద్యా విధానానికి పివి కృషి, చేసిన సహకారం మరవరానిదని వ్యాఖ్యానించారు.

మొదట రాష్ట్ర స్థాయిలో, ఆ తరువాత జాతీయ స్థాయిలో నవోదపాఠశాలల రూపంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించడానికి కృషి చేశారన్నారు. అందువల్ల పివి పేరు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్శిటీ పేరు పెట్టాలని కోరుతున్నట్లు సిఎం కెసిఆర్ లేఖలో తెలిపారు. పైగా అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తెలంగాణ ప్రాంతంలో విద్యారంగంలో నెలకొన్న అసమానతల కారణంగా ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమం జోరుగా జరగుతున్న సమయంలో యాదృచ్ఛికంగా తెలంగాణలో విద్యా మౌలిక సదుపాయాల అసమతుల్యతను పరిష్కరించడానికి ఆరు పాయింట్ల సూత్రం ప్రకారం హైదరాబాద్‌లో కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయం 1974లో స్థాపించబడిందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ సమాజం కూడా హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీకి పివి పేరు పెట్టాలని ప్రధానంగా కోరుతున్నారని ప్రధానికి రాసిన లేఖలో సిఎం కెసిఆర్ పేర్కొన్నారు.

