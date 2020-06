రణనీతి కావాలి

చైనాను ఎదుర్కొనేందుకు స్వల్ప, దీర్ఘకాలిక వ్యూహాలు

దేశ ప్రయోజనాలపై తల వంచొద్దు

భారత్ ఆర్థిక శక్తిగా ఎదగడాన్ని డ్రాగన్ ఓర్వలేకపోతోంది

ఇలాంటి విపత్కర సమయంలో కేంద్రానికి అండగా నిలుస్తాం

చైనా వస్తువులను బహిష్కరించాలన్న అభిప్రాయం ఇప్పుడే సరికాదు : అఖిలపక్షంలో సిఎం కెసిఆర్

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : భారత్ -చైనా సరిహద్దుల్లో ఘర్షణలు తలెత్తిన నేపథ్యంలో ఏమాత్రం తొందరపాటు ఉండొద్దని, అదే సందర్భంలో దేశ ప్రయోజనాల విషయంలో తలవంచాల్సిన అవసరం లేదని ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు అభిప్రాయపడ్డారు. చైనాను ఎదుర్కొనేందుకు స్వల్పకాలిక, దీర్ఘకాలిక వ్యూహాలు అవలంబించాలని ప్రధానమంత్రికి సూచించారు. ఈ సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తాము పూర్తి అండగా నిలుస్తామని స్పష్టం చేశారు. దేశంలో ఇప్పుడు కావల్సింది రాజకీయం (రాజ నీతి) కాదని, యుద్ధనీతి (రణ నీతి) కావాలని చెప్పారు. భారతదేశంలో పరిపాలన సుస్థిరంగా ఉండడంతో పాటు, గొప్ప ఆర్థిక శక్తిగా ఎదగడం ఓర్వలేకనే చైనా కయ్యానికి కాలుదువ్వుతున్నదని సిఎం అభిప్రాయపడ్డారు. గాల్వన్ లోయలో వీర మరణం పొందిన సంతోష్ బాబు కుటుంబానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరుఫున అందించే సాయాన్ని కూడా సిఎం ప్రకటించారు.

ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ శుక్రవారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశం ప్రారంభంలో గాల్వన్ లోయ ఘటనలో మరణించిన సైనికులకు మౌనం పాటించి నివాళి అర్పించారు. ఈ సమావేశంలో టిఆర్‌ఎస్ అధ్యక్షుడి హోదాలో కెసిఆర్ తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. చైనా, పాకిస్తాన్ దేశాలకు తమ దేశాల్లో అంతర్గత సమస్యలున్నప్పుడు సరిహద్దుల్లో ఘర్షణ వాతావరణం సృష్టించడం అలవాటుగా మారిందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పుడు చైనాలో కూడా అంతర్గత సమస్యలున్నాయన్నారు. దీంతో దక్షిణ చైనా సముద్ర తీర దేశాలైన మలేషియా, ఫిలిప్పీన్స్, జపాన్ తదితర దేశాలతో కూడా చైనా ఘర్షణలకు దిగుతున్నదన్నారు. చైనా వైఖరి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బాగా అపఖ్యాతి(బద్నాం) పాలయిందని సిఎం కెసిఆర్ అన్నారు.

మొదటి నుంచి ఘర్షణ వైఖరే

భారతదేశంతో చైనా మొదటి నుంచి ఘర్షణ వైఖరి అవలంభిస్తున్నదని సిఎం కెసిఆర్ అన్నారు. గాల్వన్ లోయ లాంటి సంఘటనలు గతంలోనూ జరిగాయని, ఇది మొదటిది కాదు…. చివరిది కూడా కాదన్నారు. 1957లో సరిహద్దు వివాదం లేవనెత్తిందని ఈ సందర్భంగా సిఎం కెసిఆర్ గుర్తు చేశారు. 1962లో ఏకంగా భారత్ – చైనా మధ్య పూర్తిస్థాయి యుద్ధమే జరిగిందన్నారు. 1967లో కూడా సరిహద్దులో ఘర్షణ జరిగినప్పుడు కూడా సుమారు 200 మంది మృతి చెందారన్నారు. ఇప్పుడు గాల్వన్ వద్ద మళ్లీ ఘర్షణలు జరిగాయన్నారు. అందులోనూ మన సైనికులు 20 మంది మరణించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. వేల కిలోమీటర్ల సరిహద్దు కలిగిన దేశంతో ఎక్కడో ఓ చోట ఏదో ఓ గొడవ జరుగుతూనే ఉందన్నారు. చైనాతో భారతదేశానికి ఎప్పటికైనా ప్రమాదం పొంచి వుంది.

కాబట్టి మనం చాలా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుందని సిఎం కెసిఆర్ సూచించారు. చైనా ఇటీవల కాలంలో భారతదేశంతో ఘర్షణాత్మక వైఖరి అవలంభిస్తున్నదని… దానికి ప్రత్యేక కారణాలున్నాయన్నారు. కాశ్మీర్ విషయంలో కొత్త చట్టాలు తేవడంతో పాటు అక్కడి సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపిస్తున్నామని సిఎం కెసిఆర్ అన్నారు. అందుకే పివోకె గురించి గట్టిగా మాట్లాడగలుగుతున్నామన్నారు. ఆక్సాయ్ చిన్ మనదే అని, అది చైనా ఆక్రమించిందని పార్లమంటులోనే మన కేంద్ర మంత్రి ప్రకటించిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా సిఎం కెసిఆర్ గుర్తు చేశారు. గాల్వన్ లోయ దేశ రక్షణ విషయంలో వ్యూహాత్మక కేంద్రం అని అక్కడ మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరుస్తున్నామని, ఇది చైనాకు నచ్చడం లేదన్నారు. అందుకే ఘర్షణాత్మక వైఖరి అవలంభిస్తున్నదని అని సిఎం చెప్పారు.

మన మీదకు వస్తే తీవ్రంగా ప్రతిఘటించాల్సిందే

మనది శాంతికాముక దేశమని, అదే సమయంలో సహనానికి హద్దు ఉంటుందని సిఎం కెసిఆర్ అన్నారు. అయితే ఎవరైనా మన మీదకి వస్తే తీవ్రంగా ప్రతిఘటించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. దేశ రక్షణ, ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీ పడవద్దు అని సూచించారు. ఈ పరిస్థితుల్లో రాజకీయం అవసరం లేదు….. రణనీతి కావాలన్నారు. దేశమంతా ఒక్కతాటిపై నిలబడాల్సిన సమయం ఇదన్నారు. గతంలో కూడా ఇతర దేశాలతో ఘర్షణలు, యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు ఇలాగే నిలబడిన సందర్భాలున్నాయన్నారు. చైనా యుద్ధం, పాక్ యుద్దాలు, బంగ్లాదేశ్ యుద్దాలు చేసిన అనుభవం మనకున్నదన్నారు. 1970 ప్రాంతంలో బంగ్లాదేశ్ యుద్ధ సమయంలో ఇందిరాగాంధిని వాజ్ పేయి దుర్గామాత అని కొనియాడారన్నారు. అలాంటి స్ఫూర్తి ఇప్పుడు కావాలన్నారు. దేశమంతా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, ప్రధానమంత్రికి అండగా నిలవాలి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ప్రజలు ఈ సమయంలో దేశ ప్రధానికి అండగా ఉంటారని సిఎం కెసిఆర్ స్పష్టం చేశారు.

ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ కావాలని కోరుకుంటున్నాం

ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ (స్వయం సమృద్ధ భారతదేశం) కావాలని మనం కోరుకుంటున్నామన్నారు. కానీ చైనా మాత్రం అన్య నిర్భర్ భారత్ (ఇతరులపై ఆధారపడే భారతదేశం) కావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నదన్నారు. మన దేశం ఎదగడం చైనాకు ఇష్టం లేదని సిఎం కెసిఆర్ పేర్కొన్నారు. ఆర్థికంగా ప్రబల శక్తిగా భారత్ మారుతున్నదని… అమెరికా 21 ట్రిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల ఆర్థిక శక్తి అయితే, చైనా 14 ట్రిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల సంపదతో రెండో స్థానంలో ఉందన్నారు. కాగా 5 ట్రిలియన్ డాలర్ల సంపద కలిగిన జపాన్ తో పాటుగా భారత్ కూడా 5 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ దిశగా అడుగులు వేయడం చైనా భరించలేక పోతున్నదన్నారు. భారతదేశంలో సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం, స్థిరంగా ఆర్థికాభివృద్ధి జరగడాన్ని ఆ దేశం ఓర్వలేకపోతున్నదని, అందుకే ఈ గొడవలు సృష్టిస్తున్నదని ముఖ్యమంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు.

స్వల్పకాలిక, ధీర్ఘకాలిక వ్యూహాలు అవసరం

‘భారత్ తో చైనా ఘర్షణాత్మక వైఖరి కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి స్వల్పకాలిక, దీర్ఘకాలిక వ్యూహాలు రూపొందించుకోవాల్సిన అవసరముందని ఈ సందర్భంగా సిఎం కెసిఆర్ ప్రధాని దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తొందరపాటు వద్దు అని… అదే సమయంలో ఎవరికీ తలవంచొద్దు అని సూచించారు. రక్షణ వ్యవహారాలలో మిత్రదేశాలతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నారు. బ్రిటన్ ప్రతిపాదించిన డి 10 గ్రూపులో కలవాలన్నారు. అలాగే ఓరాన్ అలయెన్సులో చేరడంతో పాటు హువాయ్ కంపెనీ ఎత్తుగడను తిప్పికొట్టాలన్నారు. ఈ విషయంలో మనం మరింత వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాలని కెసిఆర్ స్పష్టం చేశారు.

కరోనా వైరస్‌కు చైనాయే కారణం

కరోనా వైరస్‌కు చైనాయే కారణమనే అపఖ్యాతి వచ్చిందని సిఎం కెసిఆర్ అన్నారు. అందుకే ఆ దేశం నుంచి చాలా బహుళ జాతి సంస్థలు బయటకు వస్తున్నాయన్నారు. ప్రస్తుతం అవన్నీ భారతదేశంవైపు చూస్తున్నాయన్నారు. పెట్టుబడులకు భారతదేశం అత్యుత్తమైనదని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భావిస్తున్నారన్నారు. ప్రపంచ బ్యాంకు రిపోర్టు ప్రకారం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో 142 వ స్థానం నుంచి 63వ స్థానానికి భారతదేశం ఎదిగిందన్నారు. భారతదేశంలో ఇన్వెస్టర్ ఫ్రెండ్లీ పాలసీలు బాగా అమలు అవుతున్నాయన్నారు. భారతదేశంలో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు కూడా బాగా పెరుగుతున్నాయన్నారు.

2014 నుంచి 2017 వరకు విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు 36 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 61 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగాయని, అవి ఇంకా పెరగడానికి అవకాశాలున్నాయని కెసిఆర్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో చైనా నుంచి తీసుకొచ్చి తెలంగాణలో తమ కంపెనీలు పెట్టడానికి చాలా మంది ముందుకొస్తున్నారన్నారు. ఇది కూడా చైనాకు నచ్చడం లేదని సిఎం కెసిఆర్ వివరించారు. చైనా నుంచి వస్తువుల దిగుబడి ఆపాలనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయని కాని అది తొందరపాటు చర్య అవుతుందని కెసిఆర్ అన్నారు. ప్రస్తుతం దిగుమతి చేసుకుంటున్న వస్తువులు మన దేశంలోనే తయారు కావాలన్నారు. అవి ప్రజలకు సరసమైన ధరల్లో వస్తువులు దొరకాలన్నారు. ముందుగా మనం ఈ విషయాలపై దృష్టి పెట్టాలని కెసిఆర్ సూచించారు.

