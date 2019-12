న్యూఢిల్లీ: 66వ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుల ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమం ఢిల్లీలో అట్టహాసంగా జరిగింది. సోమవారం ఉదయం నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు స్టార్స్ అవార్డులను అందుకున్నారు. ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు ఈ అవార్డులను విజేతలకు అందజేశారు. తెలుగులో మహానటి చిత్రంలో అద్భుతంగా నటించిన హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ ఉత్తమ నటిగా జాతీయ అవార్డును అందుకుంది. కీర్తితోపాటు బాలీవుడ్ కిలాడీ అక్షయ్ కుమార్, ఆయుష్మాన్ ఖురానా, డైరెక్టర్ సంజయ్ లీలా భన్సాలి, విక్కీ కౌషల్ లు పలు కేటగిరీలల్లో అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇక, బాలీవుడ్ మెగా స్టార్, బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ అనారోగ్యం కారణంగా ఈ కార్యక్రమానికి రాలేకపోతున్నట్లు ట్వీట్ చేశారు. దీంతో అమితాబ్ తరఫున దాదా సాహెబ్ పాల్కే అవార్డును ఆయన మనవుడు చంద్రశేఖర్ తీసుకున్నాడు.

Join @ThamizhPadam in Congratulating @KeerthyOfficial

on receiving the award for the Best Actress for #Mahanati at 66th #NationalFilmAwards!! #KeerthySuresh #thamizhpadam #NadigaiyarThilagam pic.twitter.com/xcHUHfdGaW

— Thamizh Padam (@ThamizhPadam) December 23, 2019